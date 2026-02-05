最索港台主持誇張身材成網民焦點　嫁得獎導演公開真實婚姻現況

現年36歲的辛巧琪 (Binky) 瓣數多多，除了是解夢師之外，更是香港電台主持、音叉治療師、註冊催眠治療師及導師、最年輕的衛生署愛滋病顧問局委員、中西區民政事務署堅石分區委員會副主席等等。此外，她更考獲了死亡學證書、情緒病及認知行為治療高級證書等多種資格，非常厲害。她更憑藉出眾的樣貌和極之豐滿的身材，被網民封為「最索港台主持」，又指她是「性感人妻主持」。

辛巧琪身才極之出眾。(辛巧琪ig)

宣布已與導演老公離婚回復單身

辛巧琪除了在螢幕前展現她的誘人身材，她在IG上亦經常發放派福利圖，令網民大飽眼福，看得目不暇給。辛巧琪早前就於IG作出回應，指自己已非人妻了，因為她已低調離婚回復單身。她又透露港台在2025年並沒有與她續約，所以她已非該節目的主持，並宣佈自己已完成博士學位，正式成為博士。辛巧琪於2018年與港台導演張騫（Rex）結婚，張騫曾獲《第50屆美國國際電影及電視節》節目金獎和最佳作品獎，相當有才華，兩人現已離婚。辛巧琪畢業於珠海學院新聞及傳播學系，隨後成為香港電台的主持人，至今已有接近十年的經驗，《生活存關愛》、《抗疫快訊》、《議事論事》等等節目主要由她負責。

辛巧琪身材成為網民焦點。(辛巧琪ig圖片)

辛巧琪好性感。(辛巧琪ig圖片)

辛巧琪好性感。(辛巧琪ig圖片)

辛巧琪身材出眾。(辛巧琪ig圖片)

辛巧琪身材出眾。(辛巧琪ig圖片)

辛巧琪與美斯合照。(辛巧琪ig圖片)