古天樂撞樣「苦笑貓」　網民奇想「相係你自己揀？」獲本尊神回

古天樂予人有種反差感，工作時既認真嚴肅，但私底下對粉絲或幕後又會有搞笑一面。古天樂近來自加入「Threads友」大軍後，似乎已深深受上這個與網友、粉絲「零距離接觸」的社交平台。近日有兩個網友帖文被古天樂「寵幸」後，迅即引來大量網民留言！



古天樂真係好正！親自回覆Threads友，留言全部都勁好笑。（Threads@ruthieee.law）

古天樂貼地玩Threads

其中一個帖文講到，有網民因為鍾意古天樂，所以他的兩個好朋友為他去飲咖啡換《尋秦記》周邊，更一口氣買了40多盒廿大滋郵寄到多倫大，令他大受感動！最終這位網友亦如願以償，抽齊了第二版的全款。這一個帖文除了得到眾多網民留言讚他有好朋友外，古天樂亦親自回覆：「有啲咁嘅朋友，真係要起歌！人生有個真正朋友的確好～極！」完美對應了《尋秦記》電視版中，古天樂沐浴時唱歌被宣萱鬧「淫賊」的經典一幕。

《尋秦記》呢一幕好經典。（ig截圖）

又真係似喎。（Threads@summer__lete）

Threads友：相係你自己揀？

日前（04/2）也有另一則Threads帖文，有網民截圖古天樂的維基資料頁面，與一幅苦笑貓meme圖對照，問道：「古先生，相係你自己揀㗎？」古天樂亦十分抵死，留言回覆：「你點知㗎？不過真係好似樣！😂」令一眾網民都開懷大笑，大讚古天樂貼地！

又真係幾似。（截圖）