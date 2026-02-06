梁小龍遺孀嚴正聲明　狠斥其徒弟控制帳號接Job牟利：絕不姑息

著名武打影星梁小龍（原名梁財生）於1月14日逝世，終年75歲，廣大影迷都深感惋惜。梁小龍生前低調，在他離世後，其社交平台繼續更新，並寫道：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感。你們替我好好活着，愛一直在，記住我愛你們。」不過日前梁小龍遺孀宋驤就發布嚴正聲明，狠斥該帳號未經家屬同意擅自運營。

梁小龍遺孀宋驤發布嚴正聲明

梁小龍遺孀宋驤在聲明中表示：「梁小龍先生生前未訂立任何遺囑授權他人運營、使用其名下及以其名義注冊的各類網絡賬號，亦未委托任何主體代為承接商務合作、開展盈利活動。」並抨擊該帳號：「未經本人及家屬同意，被他人擅自運營，部分賬號甚至以梁小龍名義違規承接商務合作、開展盈利活動，該等行為均無任何合法性。」

梁小龍遺孀公開多張生前合照

此外，宋驤又分享了多張梁小龍生前與家人的合照，並寫道：「我們想念你。」梁小龍有過兩段婚姻，1975年他與混血歌手黎愛蓮（Irene Ryder）結婚，可惜4年後黎愛蓮突遭人潑強酸襲擊致慘遭毀容，有指他當年為了醫治愛妻，不惜花光所有積蓄進行多次植皮手術，但兩人最後離婚收場。1995年梁小龍與比他年輕20歲的宋驤再婚，育有一女一子，而從宋驤分享的合照所見，梁小龍一家四口去旅行，其樂融融，可惜如今天人永隔。

