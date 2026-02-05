胡定欣經過心思熟決定離巢無綫：擺啲心機去做歌或者音樂會

胡定欣於2026年2月4日立春當天，在社交平台正式宣布離巢無綫電視，結束22年合作關係。胡定欣在Instagram發文，以一張健身照配文：「今天是立春，是新一年的開始。2026，一個新開始，一個好開始，帶著勇氣繼續在工作上去闖吧!!! 新一年，決定離開舒適區，自己去看看外面的世界，期待有更多新嘗試、新創作、新火花。」

胡定欣今日出席胡曦文旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開張。（葉志明攝）

胡定欣今日（5/2）現身銅鑼灣出席胡曦文（Christy）旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開張。她接受《香港01》訪問時表示：「其實上年年尾嘅時候，就係約滿嘅時間，咁自己就做咗呢個決定，咁當然係經過心思熟慮過啦，亦都係愉快地結束呢一個合約嘅。（公司有冇開出條件挽留你？）我自己已經都有所決定，咁所以其實佢哋都好尊重我嘅呢個決定。」

胡定欣透露經過心思熟慮決定離巢。（葉志明攝）

胡定欣又指日後要重新認識自己，在工作上凡事都要親力親：「剛開始嘅時候，會諗點好呢，咁應該點做，咁當然我都會有去即詢問下其他朋友，跟住我覺得自己都學習緊，雖然我都係一個藝人身份，但係其實你想點應該係你自己最清楚，所以我覺得喺呢啲細節上面，你自己都清楚埋嘅時候，你就真係可以好好咁樣管理你自己，同埋知道自己想要嘅嘢。（自由度反而大咗 ！）其實過去嘅時間，佢哋（畀我）都好高嘅自由度，但而家係再大啲，始終同唔同嘅人合作，領域都唔同咗，因為過去咁多年，自己係以拍劇為主嘛，合作就限於演員，咁我而家最近都想擺啲心機去做歌或者係做我嘅自己嘅音樂會。」