蔣麗萍妹夫捲美國愛潑斯坦案　前TVB藝人蔣震之女娛樂圈急流勇退

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）日前被美國司法部公開最新一批300萬頁文檔、近20萬份圖片及影片資料，波及多位西方政商名流。事件捲席至香港，文檔揭露愛潑斯坦與已退休的香港理工大學設計系副教授於積理（Gino Yu）有密切往來，兩人在2015年至2019年間，即在愛潑斯坦被捕前，通訊頻繁。 二人經常私下見面、出席派對，於積理2017年曾在電郵當中主動問及，「你的島嶼是否不便使用」（Is your island out of commission?），愛潑斯坦則稱「島被破壞」、「美國不會允許入境」，但無提及具體哪一個島。 於積理妻子為本地大工業家蔣震女兒蔣麗莉，也是前TVB歌手和演員蔣麗萍胞妹。

1988年結婚後，蔣麗萍選擇急流勇退，轉戰商界。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍出身顯赫 與劉德華張國榮梅艷芳合作

蔣麗萍父親蔣震是香港顯赫實業家，開廠研發工業生產，是西瓜波之父。他育有六女一子，二女為前立法會議員蔣麗芸，蔣麗萍、蔣麗莉排行三、四。

Agnes在社交平台分享舊照。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍曾於八十年代在歌影視發展得很順利。（蔣麗萍《我為你狂》專輯封面）

蔣麗萍11歲曾參加TVB《聲寶之夜》，由許冠傑做評判。長大後，蔣麗萍參加1981年麗的《亞洲歌唱比賽》，得獎簽約寶麗金入行，1982年轉投無綫。蔣麗萍入行不久機會接踵而來，1983年被選中做港姐總決賽表演，與劉德華、譚詠麟合作；樂易玲睇中邀請她拍《我為你狂》，獲提名香港電影金像獎最佳新人。蔣麗萍與梅艷芳交情極佳，兩人因合拍劇集《香江花月夜》結緣。此外，蔣麗萍曾與過苗僑偉、張國榮合作，又於王晶電影《精裝追女仔》演張曼玉好友「蚊滋」，私下曾找過王晶擔任其細佬的補習老師。

蔣麗萍的兒子於中大法律系博士畢業，是超強學霸。（蔣麗萍IG）

蔣氏家族人口眾多，子孫人數都非常多。（YouTube：創世電視）

父親反對做娛圈急流勇進 做房地產蝕過億

蔣麗萍曾受訪指，和寶麗金的五年合約滿了，爸爸不允繼續在娛樂圈發展，故淡出幕前，轉戰房地產界賺到過億，金融風暴也輸了「以億計的數字」。近年則為慈善的NGO創辦人。感情方面，蔣麗萍1988年嫁給律師陸志明，育有三子一女。

蔣麗萍自小在木屋區長大，爸爸是已故實業家蔣震。（IG@chianglaiping_agnes）