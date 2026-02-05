蔡卓妍遊墨爾本曬打網球靚相　男友Elvis被認定後首留言高調晒愛

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa），自從與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，感情動向備受全城關注。雖然一度傳出與前度復合，但早前她已親口認戀年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）。日前阿Sa出席活動時一改低調作風，被問到緋聞男友Elvis在其生日大合照中「企正C位」，是否已確認名分？她即甜絲絲霸氣回應：「咁你都可以刪走緋聞兩隻字嘅。」又指：「依家開心咪得囉！」正式確認了Elvis的男友身份，公開了新戀情。Elvis更已入住阿Sa位於東半山的億元豪宅，展開同居試婚生活。

阿Sa與男友Elvis。（IG@choisaaaa）

月前阿Sa與C君一齊搞生日會，男友Elvis企正「C位」惹關注。（IG@choisaaaa）

男友首次公開留言曬恩愛

Elvis最近被拍到收工後到跑馬地學打網球，看來阿Sa男友也被感染了，日前飛到澳洲墨爾本旅行期間就特地請了一位教練練習打網球。日前阿Sa於IG連出兩個post晒出此行的靚相，留言寫道：「講真，忙裏偷閒嘅感覺，真係比日日都放假好嘅，當然樣樣嘢都要有平衡，忙得滯又唔好嘅。」另一個post則是她打網球的相，她表示：「特登請咗個教練練波，落雨都照打，係愛呀，仲要第一次俾成個團隊睇住打波，有啲壓力。」而阿Sa的男友Elvis 被認定男友地位後，就首次公開留言，貼出三團火的emoji ，為女友加油打氣，隔空傳情高調晒愛，足證二人愛得甜蜜。

阿Sa男友留言。(阿Sa ig)

阿Sa去旅行都打波。(阿Sa ig)

阿Sa去旅行都打波。(阿Sa ig)

阿Sa曬美腿。(阿Sa ig)

阿Sa好靚呀。(阿Sa ig)

阿Sa好靚呀。(阿Sa ig)

阿Sa愛上打網球。(阿Sa ig)

阿Sa旅遊靚相。(阿Sa ig)

阿Sa旅遊靚相。(阿Sa ig)

阿Sa有愛情滋潤。(阿Sa ig)