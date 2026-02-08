42歲女星曾為父還債　北上大翻身持12個物業狂曬過百萬名牌

現年42歲的李彩華（Rain）近年主力在內地發展，憑藉密密登台及商演賺到盆滿缽滿，早已實現財富自由。日前，李彩華再度在社交平台大曬到 CHANEL 購物的戰利品，生活極盡奢華。雖然踏入「4字頭」，但她保養得宜，一身貴氣打扮再次引起網民熱議，紛紛感嘆其「生財有道」。

貴氣打扮！（截圖）

圈中小富婆！（IG@rainli1111）

不時去旅行享受人生。（IG@rainli1111）

李彩華出海玩。（IG@rainli1111）

去了日本旅行。（IG截圖）

放在行李箱上的Hermès成功搶鏡！（IG截圖）

Hermès Kelly Lakis。（IG截圖）

Hermès Kelly Doll Picto。（IG截圖）

名牌收藏品過百萬 持有12個物業

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億！而李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，她曾在拍攝劇集《家族榮耀》時出動過百萬名牌私伙，當中包括價值逾20萬的黑色Hermès Birkin Bag，此外，她還有約15萬的Hermès Kelly Pochette、約14萬的Hermès Kelly Danse、Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）等等，盡顯富婆身價！

Hermès Kelly Lakis。（網上圖片）

Hermès Kelly Lakis。（佳士得）

羅志祥前女友、內地網紅周揚青的是Hermès Kelly Lakis 35。（IG@gracechowwwww）

羅志祥前女友、內地網紅周揚青的是Hermès Kelly Lakis 35。（IG@gracechowwwww）

Hermès Kelly Doll Picto。（Sothebys）

是對Hermès Kelly Doll Bag的全面重新設計。（Sothebys）

同樣價值不菲。（Sothebys）

天王嫂昆凌亦有Hermès Kelly Doll Picto。（IG截圖）

曾為父還債 如今財富自由

雖然現時生活富貴，但李彩華初出道時曾要為父還債，一度上繳所有收入。這段經歷讓她深明安全感的重要性，因此更努力工作及理財。她曾直言，買樓是為了「老咗嘅時候，唔使再辛苦地工作」。如今她即使單身，依然活得精彩，不時出國滑雪、衝浪及購物，享受高品質的退休前生活，生財有道的人生令無數網民羨慕。

成身Chanel。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

性感。（IG@rainli1111）

李彩華孭着Hermès Constance III Miroir Clouté Bag。（IG@rainli1111）

Rain在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

點擊下圖睇更多Hermès收藏：