麥玲玲師傅揭密「亂世黃金」投資策略　驚爆丙午丁末年「火克金」

黃金價近日急升，市面上掀起一股賣金套現熱潮。早前澳門英皇娛樂酒店更將黃金磚套現近940萬，引起不少討論。談及買賣黃金，著名玄學風水師傅麥玲玲也是大眾熟知的「黃金擁戴者」，除了買磚頭亦愛買黃金。她接受《香港01》訪問就分享了自己投資之道，更試從玄學角度分析。



麥玲玲師傅。（資料圖片/吳子生攝）

麥玲玲：套現三分一先

麥玲玲師傅：「以投資者角度，我想take咗個profit先，喺呢個時候，我都驚驚哋丙午丁末年，旺火會克金。我覺得啲價差唔多，我都會走咗部分先。（大概幾多？）三分一啦。但係我咁耐之前買，又唔係真係好驚。不過傳統上，中國人都係講意頭嘅，即係『盛世就古董，亂世黃金』嘛。」

麥玲玲原來係投資高手。（資料圖片）

丙午丁末年「紅羊劫」

她又提到，從《丙丁龜鑑》上看到丙午丁末年會有機會出現「紅羊劫」，即社會環境可能會不穩：「呢係本預言書嚟嘅，就認為逢係呢啲年份呢，就可能有些少少嘢發生。我哋嗰個年代，師傅會叫我買啲金過年，所以後來我有習慣儲金喺度。當年越南難民逃難嚟香港，都係靠隻金戒指、金鏈啦，買金就好似買個保險咁。」恒生指數暴跌｜堪輿學家麥玲玲師傅早着先機 靠買呢樣嘢賺6成！

有趣喎。（截圖）

要小心丙午丁末年。（截圖）

買金當長中期投資

麥玲玲師傅自言是一個投資十分保守的人，就算是存錢都會存在發鈔銀行，而不選擇信託銀行。「我哋係見過有銀行係擠提㗎嘛。如果係好高利息嘅野，好高利潤嘅嘢，其實係有機會連個本都會蝕埋㗎。即係出面話俾你知20%、30%回報嗰啲，我從來都唔會信。」她自言，投資買金除了睇市場走勢，也可以睇自己財運而定。她坦言，自己沒有太多偏財運，所以買金多都是作長中期投資，因不適合短炒。