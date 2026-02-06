離巢小花心痛工人開車尾箱整親愛車　曾公審對方開工用電話唔放狗

39歲前港姐朱智賢（Ashley）因被指偷食人夫黎振燁，被雪藏一年，後離開TVB做KOL，並與拍拖8年的謝東閔分手。朱智賢去年已呻請了一位「極品」工人姐姐，指控對方開工用電話，又自稱「好攰」不放狗。朱智賢日前再公審工人姐姐，指對方將車尾箱「冚到上面」，令她大為心痛。

朱智賢。(ig圖片)

朱智賢身材fit爆。(ig圖片)

朱智賢身材fit爆。(ig圖片)

朱智賢心痛工人姐姐整親架車

朱智賢近日在Instagram限時動態發文，指工人姐姐洗車開車尾箱時整親架車，她說：「

話說今曰姐姐幫我洗車嘅時候，佢話開車尾箱冚（撼）到上面，内心好心痛嘅我當然表面扮冇事」。其後朱智賢又再整親架車，「到我自己落去架車嘅時候，諗住set返個車尾箱高度，跟住我自己再冚（撼）多次 我都無語了」。

朱智賢上半身不修邊幅，頭髮凌亂又戴上大眼鏡， 躺在床上玩手機。(IG@ashley_ellabel)

朱智賢分手後大解放！（IG@ashley_ellabel）

朱智賢公審工人態度差用電話不放狗

朱智賢去年12月於她的IG story嬲爆寫道：「今日簡直係開拓咗我三觀，工人姐姐問我『而家咩年代呀？唔俾用電話』 我想問香港有邊一個打工仔，喺開工嘅時候可以用電話？然之後再同老闆講以上呢番說話。」相隔數小時後，朱智賢再於threads出post表示：「工人姐姐嚟咗一個星期，同我講佢好攰唔帶隻狗落街兼且態度差，你哋會點處理？」網民紛紛留言給予意見，朱智賢亦有回覆網民表示：「真係諗住叫佢返鄉下」、「溝通中，真係好離譜！」、「Interview嗰時講到明照顧隻狗係主要工作，佢仲同我講自己好鍾意狗」。其後朱智賢就在IG story分享了她親自帶愛犬落街散步的短片。