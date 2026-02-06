郭羨妮激罕大騷琴技被網民質疑唔專業　大方回應：八級畢業

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）在2011年與內地武術指導朱少杰結婚後，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），一家三口幸福美滿。近日《尋秦記》電影版上映，飾演秦國才女「琴清」的郭羨妮亦因而備受關注，日前她到港台接受訪問時，更即場大騷琴技！

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行。（YouTube影片截圖）

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）。（IG@sonijakk）

2011年郭羨妮低調與內地武術指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie）。（IG@sonijakk）

郭羨妮首次出演古裝劇，在《尋秦記》中飾演秦國才女「琴清」，與古天樂有大量對手戲。（劇照）

飽讀詩書、才貌雙全。（劇照）

古天樂、宣萱、林峯、郭羨妮、朱鑑然。（陳順禎 攝）

郭羨妮。（陳順禎 攝）

依然好靚！（IG@sonijakk）

依然好靚！（IG@sonijakk）

郭羨妮鋼琴達8級水平

郭羨妮在IG上載了一段影片，並寫道：「琴技真的有點生疏了。家裏的鋼琴是在我十五歲，考到了五級鋼琴後，爸爸買給我的。之後考完八級就沒有再往上考了。這琴隨着我們移民到加拿大，又隨着我回來香港，之後更跟著我搬了十次家，琴鍵早已粘滯，不能再彈了。今天來到香港電台錄節目，見到這個也有些年紀的三角琴，琴清技癢了，獻醜一下。」不少網民都留言大讚，當中方健儀就留言：「琴清琴聲清澈動人喎！❤️」但就有網民留言：「琴聲麻麻，但感覺到佢條腰硬值值唔係好專業，大概係5.6級啫。」對此，郭羨妮就大方回應：「八級畢業。」

郭羨妮大騷琴技！（影片截圖）

郭羨妮大騷琴技！（影片截圖）

謙稱琴技生疏。（影片截圖）

謙稱琴技生疏。（影片截圖）

方健儀留言大讚。（IG截圖）

早前郭羨妮接受方健儀YouTube訪問。（IG@sonijakk）

郭羨妮再演「琴清」

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行，加入TVB後備受力捧，《尋秦記》更是她首部劇集。早前郭羨妮接受方健儀YouTube訪問時，坦言復出拍《尋秦記》電影版心境已變：「我而家睇返電視版，我做唔返嗰啲好純真、好pure嘅眼神，因為個人已經唔同咗。但我都答應拍，因為我覺得係一件非常之圓滿嘅事，《尋秦記》係最入人心。」不過郭羨妮今次再演「琴清」，不少觀眾都大讚她保養得宜，依然氣質出眾！

《尋秦記》是郭羨妮當年第一部劇集，25年後於電影版再演琴清。（《尋秦記》電影版劇照）

再演琴清。（《尋秦記》劇照）

在劇中，郭羨妮與宣萱二人共侍一夫。（《尋秦記》電影版劇照）

郭羡妮同囡囡。（IG@sonijakk）

郭羡妮相隔多年復出螢光幕，參演ViuTV劇集《冥冥之中》。（IG@sonijakk）

保養得宜！（IG@sonijakk）

一家三口。（影片截圖）

情人節放閃！（IG@sonijakk）

兩人頭貼頭合照，非常甜蜜。（IG@sonijakk）