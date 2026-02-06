郭羨妮激罕大騷琴技被網民質疑唔專業 大方回應：八級畢業
撰文：董欣琪
出版：更新：
1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）在2011年與內地武術指導朱少杰結婚後，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），一家三口幸福美滿。近日《尋秦記》電影版上映，飾演秦國才女「琴清」的郭羨妮亦因而備受關注，日前她到港台接受訪問時，更即場大騷琴技！
郭羨妮鋼琴達8級水平
郭羨妮在IG上載了一段影片，並寫道：「琴技真的有點生疏了。家裏的鋼琴是在我十五歲，考到了五級鋼琴後，爸爸買給我的。之後考完八級就沒有再往上考了。這琴隨着我們移民到加拿大，又隨着我回來香港，之後更跟著我搬了十次家，琴鍵早已粘滯，不能再彈了。今天來到香港電台錄節目，見到這個也有些年紀的三角琴，琴清技癢了，獻醜一下。」不少網民都留言大讚，當中方健儀就留言：「琴清琴聲清澈動人喎！❤️」但就有網民留言：「琴聲麻麻，但感覺到佢條腰硬值值唔係好專業，大概係5.6級啫。」對此，郭羨妮就大方回應：「八級畢業。」
郭羨妮再演「琴清」
郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行，加入TVB後備受力捧，《尋秦記》更是她首部劇集。早前郭羨妮接受方健儀YouTube訪問時，坦言復出拍《尋秦記》電影版心境已變：「我而家睇返電視版，我做唔返嗰啲好純真、好pure嘅眼神，因為個人已經唔同咗。但我都答應拍，因為我覺得係一件非常之圓滿嘅事，《尋秦記》係最入人心。」不過郭羨妮今次再演「琴清」，不少觀眾都大讚她保養得宜，依然氣質出眾！