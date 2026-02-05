夏雨終極回春打扮年輕完全唔似80歲　網民被震撼：話佢50幾我都信

現年80歲的夏雨由60年代從影至今參演過多部經典劇集，當中在《溏心風暴之家好月圓》中飾演的「Jo鮑」深入民心，更憑此角奪得最佳男主角。近年夏雨已淡出幕前過着半退休生活，甚少拍劇或出席公開活動，不時周圍旅遊，又相約好友聚會，樂得清閒。日前夏雨罕有現身尖沙咀文化中心，力撐老友盧海鵬演唱會，其年輕狀態驚訝大批網民。

《溏心風暴》系列夏雨同李司棋是靈魂人物！（劇照）

夏雨曾客串演出2019年劇集《解決師》，近年淡出幕前過半退休生活。（劇照）

夏雨終極回春

從網民分享的片段可見，夏雨當日頭戴棒球帽、穿上紅色休閒外套，打扮年輕又時尚。養尊處優的夏雨精神飽滿，面頰比以往明顯圓潤，氣色極佳，有粉絲要求合照都笑容滿面非常配合。有大批網民看到片段後，都感到難以置信：「他有80那麽老？我一直以為他才五六十這樣」、「話佢50幾我都信」、「看不出來80」、「像五六十歲」、「我老了他也未老！」

夏雨終極回春！（小紅書/@香港趙大拿）

網民大讚夏雨看起來完全不似80歲。（小紅書/@香港趙大拿）

夏雨曾定居加拿大現已回流內地定居江門

夏雨於1994年舉家移民加拿大，為了演藝事業及維持收入，開展多年的「空中飛人」生活，更曾表示雖然他事業成功，但犧牲了陪伴家人的時間，錯過了孩子的成長，成為人生一大遺憾。退休後，夏雨曾一度在加拿大定居，不過去年回流並於內地江門置業，享受退休時光。