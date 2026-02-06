鄭嘉穎被指寸嘴？臨記平反大讚真誠又錫小演員　貼片段證深夜陪玩

近日網民不斷在社交平台翻炒TVB劇，繼《名媛望族》、《刑事偵緝檔案》系列後，又輪到鄭嘉穎與周麗淇的《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》，更指《天幕下的戀人》是千禧年代TVB愛情劇Top 1，之後有網民就在threads討論起視帝鄭嘉穎人品，指他以前十分寸嘴、感覺「度縮」。有位網民就在threads發文為他平反，指自己2014年5歲時曾做電影臨記，覺得鄭嘉穎很好相處。

鄭嘉穎的人品引起網民熱議。（葉志明攝）

有網民指，聞說鄭嘉穎很寸。（Threads）

鄭嘉穎深夜陪童星玩淋冰桶 幾年來堅持送節日祝福

他說當時鄭嘉穎是主角，自己的家人跟對方交換了WeChat，嘉穎在Covid前逢年過節都會送上祝福、問候生活，又大讚嘉穎對小朋友很好：「嗰陣時夜麻麻凌晨喺大澳碼頭陪我玩淋冰桶，雖然係會無啦啦行埋一邊要食煙同埋講嘢都幾串，但係feel到佢對人幾真誠。嗰陣拍戲休息會特登過嚟撩吓我，陪我玩，當時同場有個當年幾出名嘅台灣童星，我地三個玩得幾開心。」

不過有一位曾跟嘉穎合作的童星，就發文為他平反，力證他易相處。（IG@kevincheng_official）

該名臨記讚鄭嘉穎對小朋友很真誠，又會陪他們玩。（Threads@yikl.ong）

事隔多年重遇竟叫得出名 網民感動：佢係個好好嘅哥哥

該名網民又透露，自己多年後去睇嘉穎的現場演出，心想嘉穎應該都未必記得自己，但嘉穎竟叫得出自己的名字，亦誠懇感謝網民來捧場，他表示：「雖然隔咗咁耐記憶都幾模糊，但係只係記得佢係一個好好嘅哥哥。」而根據網民所講的年份，以及有童星參與的電影，相信是由張堅庭執導、鄭嘉穎主演的《貧窮富爸爸》，在香港未有上映。

根據網民所講的年份，以及有童星參與的電影，應是由張堅庭執導、鄭嘉穎主演的《貧窮富爸爸》，在香港未有上映。

被5歲細路挑機淋冰水 嘉穎溫柔兌現承諾

此外，該名童星還張貼鄭嘉穎當年玩冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）的短片，當年這個挑戰是全球熱話，旨在讓公眾關注漸凍人症病人。嘉穎在片中笑說：「小弟俾一個5歲小朋友Challenge我，冇辦法啦，小朋友依家喺度扭眼瞓呀吓……」他將該童星拖到鏡頭前，但他卻在扭計，嘉穎還說：「唔好扭喇，返媽咪度，我今日還債喎！」他還叫小朋友先別睡著，開眼睇完他挑戰再睡，因為他是為這為小朋友兌現承諾而做，而片中亦見到嘉穎對小朋友相當親切，難怪現在成為一位慈父。

該名童星還張貼鄭嘉穎當年玩冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）的短片（網上短片）

嘉穎在片中笑說：「小弟俾一個5歲小朋友Challenge我，冇辦法啦，小朋友依家喺度扭眼瞓呀吓……」（網上短片）

他將該童星拖到鏡頭前，但他卻在扭計，嘉穎還說：「唔好扭喇，返媽咪度，我今日還債喎！」他還叫小朋友先別睡著，開眼睇完他挑戰再睡。（網上短片）

結果嘉穎淋冰水畀小朋友睇。（網上短片）

嘉穎又點名叫同場的張堅庭導演挑戰。（網上短片）