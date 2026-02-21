兩屆視后胡定欣離巢　TVB現役視后陣容大洗牌　一線戰力僅剩4人

繼視帝郭晉安與馬德鐘，TVB兩屆視后胡定欣亦宣布離巢。胡定欣自去年10月無預警宣布下嫁外科醫生陳健華（Akin）後，日前再度投下震撼彈，表示要離開「舒適區」，以自由身闖蕩外面的世界。隨著胡定欣離巢，TVB的現役「視后」所剩無幾。



胡定欣透露經過心思熟慮決定離巢。（葉志明攝）

龔嘉欣封后後「無劇拍」 轉型主持自封全能

龔嘉欣2024年憑《企業強人》首奪視后，但她已經「一年無劇拍」。有指龔嘉欣今年4月重返拍劇，她表示現在整裝待發：「今次套劇係咩題材，暫時係未知，反而我最想就係操返自己嘅體能，始終拍劇係有間斷，變咗我而家開始操返自己個體能。雖然成年無拍劇，但對我嚟講無影響，反而我覺得呢年令我學識咗點樣去做主持，同埋去吸收唔同範疇嘅嘢，對我嚟講係一件好幸福嘅事嚟，令到我全能一啲，因為做主持都真係唔易做。」

龔嘉欣目前存貨只剩下《香港探秘地圖》一套劇集。(資料圖片/葉志明 攝)

蔡思貝減產攻影壇 「星女郎」進度成謎

曾憑《踩過界II》奪后的蔡思貝近年劇集產量大減，對上一套已是2024年播出的《飛常日誌》，蔡思貝近年多次傳出離巢TVB，她較早前受訪直認接近兩年多沒有拍劇。早前有網民發現蔡思貝已經刪走在社交平台列出的TVB經理人聯絡電話，現已換上「DM for work inquiry（工作洽談請私訊），另外她亦曾發文暗示疑與TVB賓主關係重新出發：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（紅色象徵重生……今年，故事重新開始。）」至今，蔡思貝仍未有公開回應是否離巢TVB。

蔡思貝在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（IG照片）

林夏薇重傷坐輪椅送院 搏命拍重頭劇《玫瑰戰爭》

憑《七公主》封后的林夏薇，目前依然是TVB重點捧紅的視后級人馬。她早前忙於拍攝無綫重頭劇《玫瑰戰爭》，於拍攝期間她更發生意外弄傷了腳，但仍敬業地表示會盡快養好身體。

林夏薇演慈禧。

林夏薇坐輪椅入院。(ig截圖)

江美儀部頭合約維持現狀 實力演技成最後防線

江美儀憑《下流上車族》奪后的江美儀，雖然以部頭合約形式合作居多，但其演技地位無庸置疑，依然是現役名單中的重要一員。

江美儀2022年奪得視后。（葉志明攝）