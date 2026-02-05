阿嬌孖「女版陳冠希」現身美甲店　疑穿情侶裝再惹緋聞

現年45歲的阿嬌（鍾欣潼）近年不時與同性密友內地網紅皇甫聖華走得近，還多次被媒體影到有親密互動，因而傳出緋聞。近日，她們又被影到一同現身美甲店，結束後由皇甫聖華結帳，隨後就一同離開回家去，二人關係再度成為焦點。

阿嬌好漂亮。（阿嬌微博圖片）

疑穿情情侶裝被捕獲

從微博「劉一朵娛樂現場」曝光的影片可見，有媒體在美甲店影到阿嬌與皇甫聖華，當時她們均身穿着黑色系打扮，二人亦戴上帽子及口罩，打扮密實像極了情侶裝，當結束要離開時，阿嬌就與工作人員互動閒聊，而皇甫聖華則主動拿出手機走向櫃台位置結帳，接着二人就非常有禮貌地向工作人員告別，隨後就一同回家去了。

二人在美甲店被影到。（劉一朵娛樂現場微博圖片）

皇甫聖華主動拿出手機走向櫃台位置結帳。（劉一朵娛樂現場微博圖片）

多次被影到互動親密

事實上，阿嬌與皇甫聖華的互動過於親密，這些年來引來不少猜測。在過去她們曾經被影到挽手逛街吃飯，在到達酒店地庫時，更要前後腳上酒店、同回小區、疑同遊沙特，還在社交平台上貼頭貼頭親密合照等，關係似乎不簡單，所以令她們的緋聞甚囂塵上。

被指同遊沙特上貼的照片背景照非常相似。（微博圖片）

頭貼頭合照。(ig@q_gill)

皇甫聖華有「女版陳冠希」之稱

皇甫聖華雖然是女生，但因為長相像男生且顏值高，甚至某些角度被指像陳冠希，所以令她有「女版陳冠希」之稱。而她亦不時在社交平台上貼奢華生活照，有傳她出身富裕家庭，與同是出身富裕家庭的周揚青十分友好，而周揚青又與阿嬌是好朋友，所以有網民就猜測是周揚青介紹皇甫聖華給阿嬌認識的。