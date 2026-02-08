41歲TVB離巢主持舉家移民加拿大　爆家人急病入院埋單近23萬港幣

現年41歲的前TVB《東張西望》主持容羨媛（Fion），前年滿約離巢，與TVB結束16年賓主關係後，舉家移民加拿大溫哥華，並轉型做KOL，愛在YouTube拍片分享加國生活。容羨媛最新片段中，提到身為旅客的媽媽在加拿大入院，埋單竟達近23萬港元！

容羨媛加入TVB十六年，訪問過無數巨星。（IG：@fiyung）

容羨媛媽媽急病入院 埋單近23萬港幣

事源容羨媛媽媽幾個月前前往加拿大探親，「點知佢就突然間唔舒服，需要入急症室，甚至係住院住咗5日。」。容羨媛憶述，母親到達急症室後，幸好等候約一、兩個小時便獲得受理，醫護人員隨即安排其母入院，並迅速進行了多項檢查，最終在醫院住了5天才能出院。

雖然治療過程順利，但隨之而來的賬單卻令容羨媛大為震驚。她詳細列出開支清單，單是急症室登記費已需1320加幣（約7551港元），住院費不含藥費與檢查費，「每一日（住院）都需要4200蚊嘅加幣（約24027港元）。」。由於加拿大實行醫生、醫院分家制度，醫生費需另計，包括緊急治療費1980加幣（約11327港元），以及「每一日醫生嚟巡房，都係需要再畀150蚊加幣（約858港元）。」容羨媛指，最終埋單總計約4萬加幣，折合港幣約22.8萬元。

面對巨額開支，容羨媛被告知可以分期付款，甚至先付部分費用，容羨媛感嘆：「我嗰下已經覺得咁搞笑？我媽嚟旅行㗎之嘛，你要等一個月先拎到張單，其實佢都已經返咗香港啦！」她驚訝反問會計：「佢唔使畀咗錢先走得？咁啲人咪會走數囉？」 對方則表示相信病人終會付費。

容羨媛向保險公司索償極忐忑

幸而容羨媛媽媽有購買保險，但容羨媛指香港大部分旅遊保險要求實報實銷，容羨媛憶述當時因涉及金額太大，曾詢問保險公司可否直接支付予醫院，保險公司答覆「我哋無Direct Bill。」令她感到無奈。幸而最後容羨媛有能力先找數，保險公司亦全數賠償才令她鬆一口氣。容羨媛坦言兩地出單與索償時間的落差、能否全數索償，令她索償過程忐忑又擔心，「一日未攞到錢，一日你都好擔心。」容羨媛最後提醒大家除了要買旅遊保險，也要看清楚條款才投保。

