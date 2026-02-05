《聲秀》三甲聯同隊友搞Busking　預告會與粉絲近距離互動

由新城廣播主辦、黃埔天地全力支持的「新城・樂動區區Busking」將於2月8日（星期日）下午3時，在黃埔天地船景街舉行。適逢情人節與農曆新年前夕，本地熱門音樂比賽《聲秀》的三甲得主馮熙燮（Ryan）、柯雨霏（Ophelia）、胡子貝（Matt），將聯同人氣隊友頴喬（Ziva）、陸卓謙（Jeffrey）、甄敏芳（Jenny），以一場喜慶與溫情的街頭音樂表演，與市民共迎馬年，送上濃厚的新春祝福。



屆時，黃埔天地將洋溢一片喜氣洋洋的新春氣氛。六位《聲秀》人氣歌手將輪流獻唱，以青春活力的歌聲感染現場，與市民一同迎接歡樂馬年的來臨，現場將吸引大量樂迷及市民聚集，氣氛相當熱鬧。

聲秀Busking。

《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）透露這是比賽後的首場Busking，他坦言如今站在台上的心態已大為不同：「以前係素人，依家係一位專業歌手，大家都認識，所以喺演出準備上會更細緻。」他強調演出會注重感情投入，並透過精心編排的歌單與觀眾互動，務求讓現場氣氛持續高漲。

馮熙燮Ryan。

另一位焦點歌手胡子貝（Matt）亦為演出積極備戰，他透露將獻唱三首作品。Matt難掩興奮之情：「可以有幸參加呢個活動真係好開心、好激動。」他表示正全力練習，務求以最佳狀態回饋樂迷。

胡子貝Matt。

而柯雨霏（Ophelia）則分享道，這次Busking與以往不同：「觀眾係為咗聽我唱歌而來，所以選歌方面可以比較根據自己嘅心情和喜好。」她非常期待這次與眾多「星球朋友」同台演出，並能近距離接觸支持他們的觀眾。

柯雨霏Ophelia。

對於首次參與街頭Busking，隊員甄敏芳（Jenny）難掩期待之情：「一直都好想體驗一下喺香港街頭表演嘅感覺，所以呢次真係覺得好興奮同期待。」她透露在選歌上將嘗試以往較少公開演唱的曲目，以展現不同風格，她開心地表示：「好開心可以唱歌畀大家聽，希望到時大家會喜歡。約定大家，到時見！」

甄敏芳Jenny。

陸卓謙Jeffrey。