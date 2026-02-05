Edan呂爵安事業為重拒談感情事　被問與林明禎是否情海翻波咁回應

MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（2月6日）到旺角出席香水品牌活動，吸引大批「爵屎」（粉絲暱稱）到場支持。受訪時提到他中了六合彩，Edan開心表示中了兩張40元，他透露雖然之前好像也中過40元，但印象模糊。不過他隨即自爆：「其實我買咗20張，所以其實係蝕錢㗎！」被問到會如何運用這80元彩金，他幽默回應：「因為都係蝕，所以都用唔到。」 他表示最近才開始買六合彩，覺得「電腦飛」幾好玩又可做善事，希望一試運氣看能否中金多寶，亦希望有個好意頭，為其主演賀歲電影《金多寶》帶來好票房。問到預測多少票房？Edan笑言：「一定多過40蚊嘅！我真係唔識預測，希望好似金多寶咁多啦！」

呂爵安今日到旺角出席香水品牌活動。（陳釗 攝）

Edan在個人社交平台，公開兩注六合彩，全中！（網頁截圖）

稱肥仔梁業打牌：絕對係維生

問到平時有沒有「橫財運」？Edan直言：「還好啦！唔算好差，唔會話一打牌就輸到貼地。」新年在即，Edan除了忙電影宣傳外，也希望有機會開「雀局」。談到隊友Jeremy李駿傑笑言不會再與跟ERROR「肥仔」梁業打牌，因為經常一家贏三家。他笑指肥仔是他的「師父」：「我由唔識台灣牌，到識台灣牌，到玩百搭一隻、兩隻，到玩換牌，我不斷進步緊，多謝肥仔教導。（交了很多學費俾肥仔？）都係啊，佢絕對係維生。」

（《金多寶》電影劇照）

談到阿佘（佘詩曼）指他們打牌不「鬆章」，Edan「嚴肅」說：「係㗎，因為戰場嚟㗎嘛，尊重佢先唔鬆章俾佢！」Edan更透露聚會中通常大家都是輸錢給肥仔，雖然「每次都攞唔返」，但他心態豁達：「其實都無話邊個係水魚，因為大家都識打，唔算話好差嘅，但係上次運氣比較差啲嘅係大表哥（邱士縉）。」

Edan和視后佘詩曼是麻雀腳。（IG圖片）

早知邱士縉求婚

談到大表哥近期有「喜事」，Edan表示未收到通知做「兄弟團」。他又笑稱自己比Jeremy更早知道大表哥「求婚」，「《造星I》時我已經知，我哋同一組嘅時候佢已經同我講咗，但一路保守呢個秘密到今日，所以見佢公布我都抒咗一道氣，戥佢開心，祝福。（有無向你分享求婚過程？）幫佢度架㖭，我《造星》開始已幫佢度，度item嘅時候度埋，咪騷胸肌嗰啲囉。（咁佢有無用返？）詳情問返佢。」

避談林明禎

問到下一個結婚成員會否是他？Edan即嚇一跳：「下個？我啱啱先同小儀搞完離婚手續，搞埋先啦！」至於情人節將至，會如何度過？他笑言：「謝....票。（不會謝24小時吧？）都謝10幾小時架。（會唔會抽一抽時間陪林明禎？）謝票啊。（會唔會謝到去大馬？）喺香港謝票。（有無邀請對方睇戲？）無邀請，多謝大家關心。」追問現時為何提到明禎就封口？Edan笑言：「因為我而家係一個事業為重嘅寶寶。（無情海翻波嘅？）唔應你啊！」Edan透露新年都會安排跟家英哥拜年，問到會否要先去「大馬」拜年時，他笑稱：「Next question！」

Edan直言情人節要謝票。（陳釗 攝）

林明禎。（莫匡堯 攝）

預告Mirror年底開騷

關於MIRROR的團騷詳情，Edan表示總之今年會有，但未能透露。提到隊長Lokman想開跨年或戶外活動，他會跟隨公司的大隊安排，始終團騷都隔了很久沒開，希望給粉絲留下美好回憶。Edan直言跟哪位成員聯乘演出都無所謂，Frankie爭取跟你合作？他笑言：「咁啊？睇Frankie表現點啦！希望有啲新嘅小組合體，總之希望大家開心做好佢。」

Edan預告年底MIRROR開團騷。

4月合體Anson Lo開騷：好好珍惜這次機會

此外，提到4月將與Anson Lo（盧瀚霆）在澳門舉行的演唱會，Edan表示目前正商討Rundown。對於歌迷覺得「登神CP」當時《大叔的愛》那麼hit不開騷，現在才開，感覺太遲。他表示這次並非公司舉行，而是客戶邀請，自己好珍惜這次機會：「大家都知阿Lo係我好好朋友，一齊開騷呢件事唔會有幾多次，可能唯一一次㖭。今次係同好朋友一齊玩、一齊開心Enjoy。」 至於會否除衫「騷肌」？他直言：「唔夠佢（Anson Lo）騷，所以未必騷喇。（會唔會重演咀嘴？）呢個唔係田牧演唱會，係Anson Lo同Edan，所以唔會係嗰個方向。」