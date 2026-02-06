鄭則仕跑渣馬震撼全網感謝發哥助圓夢　一個原因願稱對方為師父

現年74歲的鄭則仕在早前跟隨着發哥（周潤發）等跑友一同參加渣馬10KM賽事，不少網民都非常佩服他的勇氣與毅力，更被網上媒體ExplainerHK創下一句標語：「則仕Do it!」，成為網上熱話。而事後鄭則仕就在社交平台分享賽後心得，還稱發哥為師父，感謝對方送他新生命。近日，他就對於網民好奇為何他年紀比發哥年長，但要稱對方為師父一事而作出回應，全因一個原因。

鄭則仕參加渣馬10KM賽事，令不少網民佩服。（資料圖片）

感謝發哥助圓夢

鄭則仕完成渣馬10KM賽事令不少網民佩服，而他曾經發文表示多謝發哥這位師父助圓夢：「特別特別要感謝我的師父，在他的指導監督之下，才能完成今天的夢想，還有我的隊友給我那種鼓勵，今天跑到終點的時候，我的隊友和旁邊的朋友歡呼鼓掌，我想都沒想過，太震撼了！特別感謝他們，原來有些事情就是我們從未接觸過，你可以嘗試一下，定個目標，把它完成，如果做得好，所有人都會表揚你，我不是特別厲害，其實每個人都可以，你呢？定個目標，你要努力！」

鄭則仕感謝發哥助圓夢。（小紅書圖片）

一個原因稱發哥為師父

正因為如此，所以令有網民就好奇指，明明鄭則仕的年紀比發哥年長好幾歲，為何要稱對方為師父呢？對此，鄭則仕近日就在社交平台回應：「當然了，他能力強就能當師父，師父不是年紀問題，而是能力問題。他進行比我早，能力比我強，我拜他為師我榮幸。」還很樂意回答網民並他問題，有網民問到：「這個年紀了，還是不要忽然改變生活習慣，譬如激烈運動，大吃大喝或者忽然節食，跑一次體驗過就好，畢竟74而不是47了，個人建議。」鄭則仕就表示回應:「你的建議很好，我不會過量，每個人都需要有自知之明，量力而為。」