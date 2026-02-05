林子博移英5年恐永居夢碎　轟兩大新門檻拆散頭家首揭Plan B後路

前TVB娛樂主播林子博自從太太董燕君（Shirley）不敵癌魔離世後，為了遵從亡妻遺願，2021年帶着一對子女詠渝和卓楠移居英國曼城展開新生活，轉眼間快將住滿五年可以申請永久居留（PR），豈料最近英國政府擬「加辣」收緊BNO移民門檻，令不少移英港人人心惶惶！林子博日前與李婉華在網上直播節目《李咪博咀》上大吐苦水，直斥當局「搬龍門」，怒斥：「係咪想拆散頭家？」

前TVB娛樂主播林子博自從太太董燕君（Shirley）不敵癌魔離世後，為了遵從亡妻遺願，2021年帶着一對子女詠渝和卓楠移居英國曼城展開新生活。（IG@ lam_chi_pok）

林子博與一對子女在疫情時離港，在英國展開新生活。（IG@ lam_chi_pok）

新增兩大永居門檻 引述調查指四成中年港人擬棄英回流

英國內政部早前透露，有意將申請永居的英語要求由B1（相當於舊制會考中五水平）提升至B2（相等於A-Level程度），並新增12,570英鎊（約13萬港元）的年收入門檻，即每月約1萬元港幣，林子博讀出逾1,700名居英港人的問卷調查結果，指四成50歲以上BNO持有人都表示新政策後打算離開英國，斥英國政府違背承諾，與「搬龍門」無異，他說：「多數受訪者當初基於2021年冇收入門檻，居留五年就可以申請永居，俗稱『5+1』嘅規劃，變賣家產舉家移民到英國，本來將會合資格申請永居嘅港人就直言，因為呢個新政策，B2英語水平嘅要求猶如一道高牆，如果實施就等於打定輸數，打算返香港做嘢，最慘子女已經喺英國扎根成長，令佢陷入進退兩難嘅處境。」

對於英國內政部擬調高兩項移英永居門檻，林子博斥英國政府違背承諾，與「搬龍門」無異。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

強調中年港人有經濟貢獻 質問：一早話會改就唔會變賣家產

林子博在直播中越說越激動，自言原定最快今年中便可申請永居，連「Life in the UK」入籍試都已通過，將要考B1，但現在才提出「加辣」，簡直是「走數」！他激動地表示：「彭定康，肥彭不停喺議會幫香港發聲，話有冇搞錯，英國政府咁嘅？唔係講好咗咩？過嚟之前大家講好咗啲嘢係點，埋門一腳大家年中開始攞PR，你先至臨時要改呢樣、改嗰樣，你一早話俾人聽人哋就唔會變賣資產啦！」他指大部份移英港人都是安份守己的新移民，尤其問卷接觸到的50歲以上人士，一早已在香港「上岸」：「呢班人有能力，過到嚟唔係所謂搲爛腳，唔係難民，佢哋真係有貢獻，包括佢哋有交稅，買樓，完全冇攞福利，喺呢個調查入面佔咗99%啲港人都係用積蓄過活，佢哋對英國政府嚟講係冇任何壓力，甚至係有經濟貢獻。」

林子博指大部份移英港人都是安份守己的新移民，一班中年人有交稅、有買樓，完全不貪圖福利，對英國政府並沒構成壓力，甚至有經濟貢獻，激動表示：「埋門一腳大家年中開始攞PR，你先至臨時要改呢樣、改嗰樣，你一早話俾人聽人哋就唔會變賣資產啦！」（IG@ lam_chi_pok）

質疑全職主婦長者難達標恐難永居：係咪要拆散頭家

林子博又質疑政策所帶來的難處，指一家四口不是老公考了「Life in the UK」或B1就等於成家人有身份，而是老婆都要考，他問：「咁我想問吓，老公考到，老婆考唔到，咁係咪要拆散頭家？」他又提出，若老公全職工作，但老婆是主婦、冇入息，是否一樣要「拆散頭家」？他再問：「另外仲有老人家，有啲唔係兩公婆加兩個細路過嚟，有啲係扶老攜幼，連根拔，外父外母加埋自己阿爸阿媽、老爺奶奶，老人家點考B2？ B1都窄窄地，仲要考B2？後生都未必考到B2啦！」

林子博又質疑政策所帶來的難處，指一家四口不是老公考了「Life in the UK」或B1就等於成家人有身份，而是老婆都要考，他問：「咁我想問吓，老公考到，老婆考唔到，咁係咪要拆散頭家？」更指英語要求對老人來說猶如一道高牆。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

子女去留現分歧 大女在學無入息勢成高危一族

他引用自己的例子，指大女一夠18歲就要自己考「Life in the UK」及B1，而細仔則未夠18歲，身份取決於林子博的考核成績，又指假使女兒考到，但她仍是學生，未有經濟能力，又豈能達成12,570英鎊的年收入門檻。李婉華問子博可有打算，他指相信子女要讀大學後才會認清自己想在哪兒過怎樣的生活，不過自己都有跟他們傾談過：「阿女就話我都係鍾意香港多啲，但係阿仔佢又話畀我聽，呢兩次返香港發覺朋友圈子都喺晒英國，佢話我覺得我好大機會都喺英國，所以真係話唔埋，但係都係嗰句，唔使擔心咁多，都唔到你擔心。」

林子博子女目前仍在學，他透露女兒較喜歡香港生活，兒子則傾向留在英國。（IG@ lam_chi_pok）

首揭「Plan B」最壞打算轉戰蘇格蘭 惟高機率與大女骨肉分離

話雖如此，身為單親爸爸的林子博原來已作好最壞打算。他透露萬一將來未能順利取得永居，為了幼子卓楠的學業，他會考慮舉家「轉場」移居蘇格蘭作為「Plan B」。他解釋原來根據蘇格蘭政策，BNO持有人只要住滿3年，子女讀大學便可以免學費，比起在英國繳付極其昂貴的國際學生學費化算得多，是唯一保障兒子能繼續升學的方法。不過他亦坦言，由於長女詠渝已經成年，需要獨立個案申請永居，如果政策真的收緊，女兒未必符合資格跟隨前往蘇格蘭。林子博無奈透露，屆時可能被迫讓長女獨自回流香港升學，變相一家人又要面臨骨肉分離，令人心酸。不過都有網民留言安慰，指政策目前仍未正式落實，最終結果或者有變。

林子博原來已作好最壞打算。他透露萬一將來未能順利取得永居，為了幼子卓楠的學業，他會考慮舉家「轉場」移居蘇格蘭作為「Plan B」。（IG@ lam_chi_pok）