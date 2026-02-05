東張西望｜港人內地買樓閒置20多年竟被霸佔　職員當「水魚」咁撳

今日（5日）一集的《東張西望》講到苦主鄺先生「報東張」表示自己在內地樟木頭的一個單位被霸佔，加上自己投訴無門，所以找節目組幫忙。90年代置業狂潮下，鄺先生於樟木頭購買了一個單位，當中一直都未能拿到房產證，後來到發展商「走佬」，更不知找何人處理。

90年代置業狂潮下，鄺先生於樟木頭購買了一個單位。(節目截圖)

鄺先生一直都未能拿到房產證，後來到發展商「走佬」，更不知找何人處理。(節目截圖)

鄺先生花2年時間供完單位

鄺先生1995年購入單位，花2年時間供完：「總共畀咗二十萬零六千九百二十，正式供斷晒㗎啦。」他交完所有雜費後便拿了鑰匙，發展商答應幫鄺先生辦理房產證：「半年或者一年就收到房產證㗎啦！」1997年時他亦按發展商要求一次過交十多個月的管理費後，之後發展商便不知所終。自1997年開始鄺先生便沒有繳交管理費，因為不知能交付何人，他更直接踩上樟木頭，親眼目睹整個屋苑像死城一樣。

自1997年開始鄺先生便沒有繳交管理費，因為不知能交付何人，他更直接踩上樟木頭，親眼目睹整個屋苑像死城一樣。(節目截圖)

鄺先生花2年時間供完單位。(節目截圖)

鄺先生把這個單位一直放在一旁沒有理會

鄺先生既然找不到管理處，亦要回港為口奔馳，於是就把這個單位一直放在一旁沒有理會。直到多年後退休，他打算回內地居住就想到這個單位，並見到附近開始發展成熟，亦有人居住，但沒想過的是其單位20多年後竟然被人霸佔。鄺先生用鑰匙打不開門就到附近屋苑的管理處查詢，管理處由2007年開始接手管理，職員表示要他繳交多年所欠的管理費才能「做嘢」，又指鄺先生的單位住的是「我哋啲保安人員」。

鄺先生多年後退休，他打算回內地居住就想到這個單位。(節目截圖)

鄺先生把這個單位一直放在一旁沒有理會。(節目截圖)

管理處職員列出清單 指鄺先生欠228個月管理費

管理處職員列了一張清單，指鄺先生欠了228個月的管理費，總共2萬2千8百多元，但令人奇怪的是有一項「滯納金」，一共要繳交8萬多元。更神奇的是還叫鄺先生繳交水費及電費，管理處職員不但沒有認錯，還向鄺先生表示：「你咁啦，你畀佢住多年零兩年，嗰啲管理費就抵銷返啦。」鄺先生認為管理處職員把他們當成「水魚」，喜歡怎樣就怎樣，有見及此，鄺先生決定「報東張」。節目組跟隨鄺先生到單位跟進事件，就見到裡面住著一對夫婦，他們表示入住時像廢墟一樣，自己亦花了一大筆錢才弄好單位，至於進屋後的情況，就要等明天（6日）的一集。

管理處職員列了一張清單出來，指鄺先生欠了228個月的管理費，總共2萬2千8百多元。(節目截圖)

令人奇怪的是有一項「滯納金」，一共要繳交8萬多元。(節目截圖)

管理處職員不但沒有認錯還叫鄺先生畀佢住多年零兩年。(節目截圖)