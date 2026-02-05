夜王｜黃子華搵藉口落夜場　怕跟鄭秀文跳舞：咁Chok法三秒睇跌打

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由江志強監製、吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》億萬票房班底及一眾新加盟演員主演。《夜王》今日（5日）於澳門舉行世界首映禮，吳煒倫攜同黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、盧鎮業及謝君豪一同出席，並一同宣布《夜王》將於大年初一（17日）正式上映，黃子華更自爆原來赤裸上身一場戲正正於賭場酒店取景：「我可能係成個賭場都唔道德嘅嗰個人，唔著衫、仲要係喺走廊度行！」引起全場嘉賓大笑！

賀歲片《夜王》於澳門舉行世界首映禮，黃子華、鄭秀文攜同謝君豪、王丹妮、廖子妤及盧鎮業出席。（陳順禎 攝）

黃子華怕跟鄭秀文夜場跳舞：咁Chok法三秒睇跌打

黃子華與鄭秀文於《夜王》世界首映上接受傳媒訪問，提到日前Sammi帶隊到廣東歌DJ派對，與一眾東日EJ Girls隨新版〈星秀傳說〉熱舞，黃子華隨即開玩笑指：「好慶幸嗰日冇去，咁Chok法真係三秒都要睇跌打！」鄭秀文親臨以自己金曲為主題的派對，為經典金曲跨時空流行非常驚喜：「簡直係如釋重負！本身係我自己提議落去，因為本身都有follow，見佢哋會打我啲歌，覺得未Out得晒！」黃子華昔日亦曾推出主唱歌曲，他笑言要金曲翻hit成為藉口才能落夜場：「好似〈小小強〉〈做馬仔〉嗰啲，你哋畀啲藉口我！到時《夜王》Book夜場！」

⁠黃子華怕跟鄭秀文落夜場跳舞，笑言跳三秒要睇跌打。（陳順禎 攝）

黃子華乘機向鄭秀文逗利是：預你派兩封

鄭秀文率先以主題曲為《夜王》宣傳打響頭炮，黃子華則透露自己將會接力，年廿九（16日）會攜同一眾東日EJ Girls現身旺角：「我哋會踩落旺角，由尖沙咀一路行到去旺角，同大家拜個早年，可能都會派利是㗎！」鄭秀文笑指子華尚未結婚不用派利是，子華則乘機打蛇隨棍上逗利是：「咁要預你派兩封畀我啦！」Sammi則無奈地笑言：「唉！冇計啦！」

黃子華乘機向鄭秀文逗利是。（陳順禎 攝）

黃子華預告帶一眾女演員落區宣傳。（陳順禎 攝）

黃子華被廖子妤熾熱獻吻竟然有「反應」？

黃子華於《夜王》與廖子妤上演吻戲，被問到拍攝現場情況時，黃子華表示：「唔係我同佢錫，係我畀人錫！」在廖子妤主動熾熱獻吻下，黃子華竟然有反應：「我嘅反應係諗下究竟幾時錫完！」廖子妤男友盧鎮業亦有份主演《夜王》，子華神談小野則笑言：「好彩小野唔喺度！好考演員定力㗎，仲要當人哋另一半冇到！（仍會感覺尷尬？）有少少尷尬，所以（劇情中）畀佢打返一巴！但唔知點解佢好細力，可以大力啲！不過如果畀我對住修哥（胡楓）都會細力啲，可能我係佢哋眼中嘅修哥！」

⁠黃子華與廖子妤在《夜王》上演吻戲竟然有「反應」？