夜王｜廖子妤前世修來與黃子華吻戲　神還原土撥鼠meme大叫：吓！

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由江志強監製、吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》億萬票房班底及一眾新加盟演員主演。《夜王》昨日（5日）於澳門舉行世界首映禮，吳煒倫攜同黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、盧鎮業及謝君豪一同出席，並一同宣布《夜王》將於大年初一（17日）正式上映，黃子華更自爆原來赤裸上身一場戲正正於賭場酒店取景：「我可能係成個賭場最唔道德嘅嗰個人，唔著衫、仲要係喺走廊到行！」引起全場嘉賓大笑！

賀歲片《夜王》於澳門舉行世界首映禮，黃子華、鄭秀文攜同謝君豪、王丹妮、廖子妤及盧鎮業出席。（陳順禎 攝）

謝君豪、王丹妮、廖子妤及盧鎮業於《夜王》首映上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

謝君豪演富翁擁廖子妤跳舞艷福不淺：揀小姐即刻醒神

謝君豪、廖子妤、盧鎮業與王丹妮於《夜王》世界首映上接受傳媒訪問，君豪哥首次以主演身份亮相，笑言富翁一角色令他艷福不淺：「揀小姐即刻醒神！」謝君豪與廖子妤對手戲份最多，讚阿Fish戲內最有吸引力：「姚生一見到Mimi真係目不轉睛！」更透露因為要擁阿Fish跳社交舞，所以提前上跳舞堂，練習期間互相都有跳錯、踩到對方腳趾。

謝君豪首次以《夜王》主演身份現身首映⁠。（陳順禎 攝）

廖子妤旗袍上陣裝假狗

廖子妤於《夜王》飾演Mimi，在戲中要以旗袍上陣，自爆裝假狗：「因為著旗袍要好有曲線，咁我本身都有練下、有啲啲，但戲入面個個都好有曲線，所以我要著一條有pad嘅褲！」當好姊妹王丹妮讚廖子妤身材不錯，廖子妤則嘆指：「我哋有身材焦慮，妳負責身材、我負責焦慮！」雖然有焦慮，但阿Fish卻表示考慮著旗袍去謝票，觀眾粉絲可以期待一下！

廖子妤與黃子華演吻戲笑言因為前世做好事。（陳順禎 攝）

廖子妤與黃子華演吻戲 睇戲本變身土撥鼠大叫meme：吓！

廖子妤此外亦自爆與偶像黃子華有吻戲，笑言：「唔知前世做咗咩好事！可能係呢世都唔會再有嘅機會！」圍讀時在劇本看到該橋段，更化身成為「土撥鼠meme」對劇本驚喜大嗌，廖子妤還原當時喜出望外的反應，大叫一聲：「吓！」果然眼神表情與聲音都神還原土撥鼠meme！但要在男友盧鎮業面前錫黃子華，小野則表示不介意：「我冇喺現場，太子峰絕對冇可能會喺嗰到出現！」

廖子妤睇劇本見與黃子華有吻戲，化身土撥鼠meme大叫：「吓！」⁠。（陳順禎 攝）

黃子華即興加戲被盧鎮業掌摑

至於盧鎮業飾演的太子峰，則為《夜王》接近唯一一位反派，更透露文戲角色竟被即興加武打動作：「我要摑子華一巴！係即興加落去嘅，其實係子華提議，導演負責做中間人同我講，打咗3 take就完成。」亦算是向子華神「報仇」打和！