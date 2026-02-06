古天樂近期因一張照片罕掉男兒淚：唔識珍惜眼前人係好大問題

彭秀慧（KP）主持的ViuTV節目《晚吹 – Chat KP》，最新一集邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享拍攝點滴。講到戲中項少龍與趙盤在碼頭離別流淚一幕值回票價，即使未睇過電視劇都會為之動容，林峯就大爆這場戲拍得超順利，兩take就完成。他直言：「其實個感情好流暢、好真情流露，心情好似係儲咗20幾年呢個角色嘅內心世界，好澎湃，角色基礎好好，所以好自然就演到出嚟。」但古天樂就笑言，拍攝時最怕的是現場有隻狗不停吠，幸好最後冇影響拍攝。

古天樂亦分享謝票時的趣事，表示意想不到現時年僅幾歲的小朋友看完電影後，竟然會主動去追看四十集的電視劇，令他難以置信，因現時小朋友一般較冇耐性，更將《天命最高》聽到入晒腦。

古天樂罕有感性落淚 看母親生日合照悟出「珍惜眼前人」

今集話題轉到「男兒淚」，平時予人硬漢形象的古天樂，竟然自爆最近一次落淚是不久之前。早前古天樂罕有地在社交平台分享一家三口的合照，他在節目上透露：「嗰日我媽生日，同我媽食飯，咁影咗張相，影完之後我望住張相望咗好耐，我覺得我好少post我屋企人啲相出去，上一張應該成十幾年前都有，突然間望住張相就覺得，咩叫珍惜眼前人。呢幾年無論係疫情定戰亂，各方面嘅嘢，突然間個世界好似變得好緊要，但點變都好，有樣嘢就係，你唔識珍惜眼前人就好大問題。呢部戲都有講，過去嘅嘢我哋無辦法改變，但眼前嚟緊嘅嘢我哋可以去珍惜嘅。」他亦是因此決定要貼出合照，否認是感性，更問：「其實仲有幾多年呢餐飯可以食到？」

林峯台灣謝票感觸良多 遭古天樂搞笑調侃：係咪攰到喊？

至於林峯，他表示上一次哭泣是數個月前想起家人，不過早前到台灣宣傳電影亦令他感慨萬分，此時古天樂搞笑地調侃問「係咪攰到喊？」，但林峯解釋那是感動。他表示因為未去過台灣謝票，他說歷年來各地觀眾可能會去香港看他演唱會，但自己終於能親身到台灣謝票，接觸當地粉絲：「見到佢哋咁多年，講緊20年以上嘅個份支持，我會諗返起，我成個演藝事業嗰個原動力都係源自佢哋，令我可以堅持。」比起歌手在台上接收掌聲，演員躲在片場，只能靠謝票接觸觀眾，兩種方式不同，所以那份感動特別深刻。

