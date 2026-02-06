成何體統劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《成何體統》陸劇改編自同名小説，有王歡、樊菁、蔣麗華作為編劇，劉海波、王莉為執導，由王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋領銜主演的一套以古裝愛情喜劇為題材的電視劇。王楚然古裝劇實力受觀眾認可，搭檔《雲之羽》爆紅、被譽為具有古裝氣質的丞磊，上演雙雙穿越，現代靈魂CP成功打敗古代宮鬥！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧成何体统@Weibo

《成何體統》電視劇情大綱

現代人社畜王翠花（王楚然 飾）意外穿越到《穿書之惡魔寵妃》的小說世界中，成為原劇情中注定被凌遲處死的反派禍國妖妃庾晚音，為了逃過必死的結局，她嘗試於冷酷殘暴的霸道君王夏侯澹（丞磊 飾）身邊求生。沒想到在試探之下，她發現這位暴戾無常的暴君竟然跟她一樣是現代穿越者，真實身份是在國中時期就穿書的張三。兩個手握原著劇本的現代靈魂，為了在劇情中保存性命，決定結盟，把古代後宮變成現代宮鬥職場，開始一連串精密籌謀，實行反派聯手一起逆天改命，還發現謝永兒（胡意旋 飾）是比他們低一層空間的穿書者，也知道最終只有她和夏侯泊（唐曉天 飾）能活到大結局。

二人提前為旱災準備耐旱作物，同時招賢納士，當中成功拉攏了謝永兒，也擊敗了端王。但是夏侯澹多年受頭風頑疾折磨，當年他對庾晚音並沒動過殺機，因此她也選擇回報，讓夏侯澹活下去。啞女下毒想殺夏侯澹，卻意外以毒攻毒，治癒了頭疾，保了一命。最終，庾晚音與夏侯澹兩兩逃過原書的慘死結局，親睹多年期盼的盛世。

《成何體統》播出時間｜最新追劇日曆

《成何體統》電視劇幾時播? 《成何體統》一共有32集，由愛奇藝播放，會員2月6日12點首更6集，由2月7日18點起每日更新1-2集，注意大年初三至初五停播。

《成何體統》演員人物關係圖

《成何體統》演員

王楚然 飾 庾晚音/王翠花

現代社畜王翠花，穿越到小說變成反派禍國妖妃庾晚音

丞磊 飾 夏侯澹/張三

從現代人張三，穿越至書中成暴戾帝王夏侯澹，擅長以現代知識在古代宮廷佈局

唐曉天 飾 夏侯泊

在原著劇情能活到結局

胡意旋 飾 謝永兒

第三個現代穿越者，比王翠花和張三低一層空間，根據書中劇情只有她和夏侯泊存活