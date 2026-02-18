何沛珈專訪｜身兼母職供妹讀書　敲監製房門𢱑撈：兩分鐘Item都做

現年29歲的何沛珈（Roxanne），是近年TVB上位最快的小花之一。參加《2020香港小姐競選》入行的她，雖然當時五強止步，但憑《東張西望》搖身一變成為「東張女神」；其後再戰選美舞台，大熱贏得《香港小姐再競選》雙料冠軍，自此備受重用。去年何沛珈更一口氣參與10個節目，當中有劇集和綜藝節目，就連台慶頒獎禮司儀都做埋，可謂全方位攻陷觀眾眼球。不過，看似一帆風順的背後，何沛珈接受《香港01》專訪時，透露去年曾坐足三、四個月坐「冷板凳」，最後全靠自己不怕面懵，向監製「主動出擊」，成功跳出困境。



何沛珈祝大家大吉大利！（陳葦慈 攝）

曾因肥腫被導演「嫌棄」 苦練瑜伽踢走肉感

適逢農曆新年，面對著蘿蔔糕、年糕、瓜子、朱古力、糖果等一大堆賀年美食，不少靚女都難敵誘惑忍不住口，何沛珈也不例外，但「出得嚟行，就預咗要還」，所以新年期間，她亦勤做瑜伽拉筋保持線條。期間，何沛珈更發揮急才大玩「食字」祝賀語，笑言要祝大家「闔『珈』平安」、「馬上『珈』薪」。

新年期間面對美食誘惑，不少女生都會吃胖，何沛珈提議大家做珈瑜，再結合帶氧運動雙管齊下，燒脂的功效會更明顯。（陳葦慈 攝）

有跳舞底子的何沛珈，筋骨非常柔軟。（陳葦慈 攝）

何沛珈透露，她大約三年前開始接觸瑜珈，全因被導演「嫌棄」。當時她拍攝《醫醫，我不想再病了》，導演說：「『沛珈唔得喎，你塊面好肥腫。』叫我一定要減。」當時她的拍檔是走可愛甜美路線的陳嘉慧，對比之下更顯得她身形略胖。起初，她的「重災區」如大腿和小腿怎麼也瘦不下來。後來發現是因為淋巴和筋太緊，於是開始練習瑜珈拉筋，現在每週至少練四到五天，甚至會用按摩滾輪去「碌爆」雙腿。除了瑜伽，何沛珈早前還第三年挑戰「渣馬」十公里賽事，衝線一刻很開心、很興奮，又可以與發哥周潤發集郵，並計劃明年挑戰半馬。

何沛珈表示幾年前在朋友鼓勵下開始接觸跑步，由完全不跑步，到半小時跑得3公里，之後不斷練跑，最後給她三個月內練出56分鐘完成十公里。（陳葦慈 攝）

何沛珈表示見到發哥真人，終於明白什麼是巨星風範。（IG@hpgroxanne）

過年父女檔炮製蘿蔔糕 買桃花催旺人緣

提到農曆新年，何沛珈表示這兩年她都會跟爸爸一起蒸蘿蔔糕，也因此增進了父女感情。她自言以前爸爸工作忙，大家溝通不多，爸爸性格內斂，不會主動表達愛意。直到近年多聊了天，才發現爸爸蒸蘿蔔糕非常好吃，甚至會主動請兩天假在家專門製作，這兩天她則擔任助手，負責刨蘿蔔。何沛珈說爸爸的愛往往藏在日常行為中，她分享道：「例如佢知我要飲齋啡去水腫，每次返屋企前同佢講一聲，佢就會買定兩箱齋啡等我拎走。佢唔會講佢愛你，但你會見到。」而去年開始，何沛珊還多了一個習慣，就是買桃花回家，催旺人緣和事業，「希望自己做嘅嘢會被人鍾意。」，她更會待花市最後一天去「執平貨」，盡顯慳家本色。

近兩年農曆新年，何沛珈都會跟爸爸一起蒸蘿蔔糕，亦成為父女間增進感情的互動。（陳葦慈 攝）

2025年成長的一年

回顧2025年，何沛珈用「成長」二字來總結。無論是工作還是待人接物，她都覺得自己這一年有所成長。她特別提到去年初參演劇集《模仿人生》，飾演一名千金小姐，當中有大量的感情戲和哭戲，對她而言是頗大挑戰，但也令她開始對演戲有了更深的理解。

何沛珈表示新年都會相約朋友打牌，希望發新年，但她自言並非「雀后」，只是「雀仔」。（陳葦慈 攝）

此外，她在主持方面繼續有不錯成績表，如擔任台慶頒獎禮司儀、做「全運會」主持等共十個節目。她笑說：「因為我哋『全運會』係冇稿㗎，做完之後我覺得自己嘅吹水能力，同埋組織能力係好過以前，令我之後返去就算做《東張西望》都更快記晒所有稿，同埋擺多咗自己嘅input入去。」

繼奧運會後，何沛珈去年又成功跳戰坐「全運會」主持。（IG@hpgroxanne）

何沛珈透露過往逗利是「最好成績」是與妹妹合共逗得兩萬元，最後兩姊妹平分。入行後，她也會在新年向同事派新年利是，覺得是一個好意頭，將快樂分享給大家，預計派5位數。（陳葦慈 攝）

雖然2025年表現亮眼，但被問到在台慶頒獎禮未能奪得「飛躍進步女藝員」會否遺憾時，她豁達地表示：「無，因為遺憾即係諗住自己會有之後冇，嗰個失落感會好大，但我都冇諗過自己會有。獎項係一個bonus，見到咁多同事努力一年得到肯定，我喺台下都有想像過呢個畫面，如果有一日我企喺上面可以多謝邊個呢？不過就算唔可以喺台上多謝，喺台下都可以。我相信努力一定會有人見到。」

雖然何沛珈在年初的台慶頒獎禮上與「飛躍進步女藝員」擦肩而過，但她不覺得遺憾，相信努力一定會有人看到。（陳葦慈 攝）

曾面臨三個月無工開 敲監製門主動求機會

看似順風順水的何沛珈，去年也經歷過欠缺安全感的時期。她坦言，在拍完劇集回歸《東張西望》後，曾有三、四個月的時間完全沒有綜藝節目找她，「嗰陣時我都驚㗎，係咪公司已經唔再用我呢？如果係咁點算呀，我得返《東張》唔夠食飯喎。」面對困境，她沒有坐以待斃，而是選擇主動出擊，敲監製房門詢問：「我就主動去問下大家，會唔會有啲工作係需要用到我，無論係幾短都好，兩分鐘item我都做！例如有監製話只得半個騷，我都做。做下做下就會做旺返自己，最後呢年就做咗10個騷出嚟了。」

何沛珈自爆去年曾有三、四個月的時間完全沒有綜藝節目找她，後來她主動出擊，向監製𢱑撈，成功做返旺自己，教材式示範命運是操控在自己手上。（陳葦慈 攝）

她深刻體會到這行不能太被動，如果不主動爭取，別人未必會看到你。「你又唔係迫人要用你，只係多口問一句。我甚至會行過見到導演問：『有無呢個機會考慮下我？我有期呀！』當然經常食檸檬，但就算人哋話暫時無啱你嘅，都起碼人哋記得你先。我也很感謝佳導鍾澍佳，由《新聞女王》，到《夫妻的博弈》和《模仿人生》，俾機會我接觸戲劇世界。」

24孝姐姐代母職 供妹妹讀書兼買保險

「因為爸爸對保險嘅概念唔重，我好驚佢話斷咗份保，所以就算最難捱嗰陣，我都堅持要幫妹妹供埋佢。」何沛珈絕對是一位24孝家姐，自母親離世後，她自覺要負起做「媽咪」的責任。她透露之前幫妹妹支付大學四年的學費和保險費，如今妹妹終於畢業出來工作了，不禁大呼：「終於甩難了」，還叮囑妹妹要自己負擔保險費。

何沛珈表示以前很喜歡為自己定下目標，例如半年後要做什麼，這段時間會令自己想很多，但最後可能是沒有發生；所以現在她學識不要想太遠的事情，讓煩惱困擾自己，隨遇而安。（陳葦慈 攝）

她回憶最辛苦的時候，要供樓、養車，還要負擔妹妹的開支，真的「月月清」，曾試過提款機連100元都不夠，提不出來。當時她要靠以前做護士時的積蓄度日，幸好早期有贊助商支持衣服開支，才得以度過難關。「當時係驚架，但而家諗返，過咗就唔驚架啦。同埋我妹妹好乖，我唔要求佢做啲乜嘢，只求佢健康、平安，唔好有壓力，第日搵到個好人家嫁咗佢。」

不後悔入行

入行五年，很多人問過她，有沒有後悔過放棄護士的高薪厚職？何沛珈堅定地搖頭，「雖然護士人工高、穩定，但我喺呢行見識到嘅嘢、試過嘅嘢，係其他行業畀唔到我嘅。」她笑言，護士的經歷讓她看透世事，更學會了如何面對生死；現在當藝人，則可以讓她體驗不同的人生，「拍劇係演人哋嘅人生，做主持係分享能量，我好enjoy而家嘅工作。」

何沛珈覺得「東張女神」不只是一個稱號，當中更有著一份使命感！（IG@hpgroxanne）

對於被封為「東張女神」，她起初感到受寵若驚甚至有些抗拒，但現在卻以此為使命。「我見好多人真係希望《東張》幫到佢哋。例如屋企漏水、被騙錢，佢哋將希望寄託喺我哋身上。我覺得『女神』唔只係一個外貌嘅稱號，更加多係一份使命感。（係咪點都唔會離開《東張？》）除非佢叫我走啦。」

媽咪離世學會堅強

而經歷媽媽的離世，從此擔起半頭家的重責，也令何沛珈變得堅強。她直言媽咪離世那段人生最難過的時間都捱過了，之後沒什麼會覺得困難，有問題解決就可以，「媽咪係我最強大嘅支柱，你心目中嘅大樹突然之間離開咗，仲要我哋感情係非常之好，所以嗰段時期係難捱嘅，有幾年時間我係一講就想喊，但我而家明白，就算媽咪離開咗，但佢俾我嘅精神支持都仍然喺度，係佢教我要堅強，熱愛自己嘅工作，你對人好，人哋就會對你好。」

雖然媽咪現在不在身邊，但何沛珈表示會永遠記住對方教誨：「係佢教我要堅強，熱愛自己嘅工作，你對人好，人哋就會對你好。」（陳葦慈 攝）

尋求靈魂伴侶

事業上升中，感情卻回復單身。何沛珈稱與前度阮浩棕並非外界所講的遭公司棒打鴛鴦，兩人仍是好朋友關係。她坦言現在想專注事業，對感情隨緣。過去只談過兩次戀愛的她，若下一段感情希望能找一個年紀比自己大，大10年都可接受，而她亦並非外貌協會，成熟穩重更重要，「我現在會希望（下一任）是圈外人，但最重要都係心靈上溝通到，同埋要沉穩啲，可以Lead到我嘅人。」問到盛傳TVB開拍《女神配對計劃2》，問到如果找她可有興趣參加？何沛珈坦言要考慮，她很佩服第一輯參加者的勇氣，自言在螢幕前公開拍拖會怕醜。

何沛珈與阮浩棕去年底被爆受公司「禁愛令」影響，兩年情告終 。（資料圖片/陳順禎攝）

何沛珈否認自己為事業犧牲愛情。（陳葦慈 攝）

感謝羅子溢和周奕瑋啟發

至於事業目標，她希望能繼續散發正能量。她特別感謝前輩周奕瑋（Jarvis）和羅子溢對她的啟發，與前者合作《周遊東涌》時，對方對工作的熱誠啟發到她主持應該是要怎樣做，「佢係無亂見到紀念品或者一啲好微細嘅嘢，佢都會好興奮、好開心，佢呢種工作態度好影響到我。」後者則在拍攝《模仿人生》時給予她很多專業建議，「子溢係一個好願意分享嘅前輩，同埋佢好謙虛架，例如嗰日有10幾場我同佢嘅戲，當中有感情戲，佢會話：「今日睇你了，女」，你唔會預計到一個前輩會咁講，然後佢會俾意見你啦，會話呢場戲，如果你可以加少少崩潰，可能會好睇啲。但佢最後會加多句：「唔緊要嘅，如果你覺得唔啱，唔用都得。」係非常無架子。」

何沛珈表示與周奕瑋合作《周遊東涌》時，從對方身上獲益良多。（《周遊東涌》節目截圖）

何沛珈稱在拍攝《模仿人生》時，羅子溢給予她很多專業建議。（陳葦慈 攝）

想同佘詩曼演閨蜜

何沛珈也渴望能挑戰傳統古裝劇或是打戲，「我想試下拍啲正式嘅古裝劇，以前拍《痞子無間道》係輕喜劇，我想試下《金枝慾孽》、《宮心計》嗰種。同埋我筋骨都比較柔軟，可以試下打戲！」談到偶像，她雙眼發亮地提到了佘詩曼，並秒變「小迷妹」，雖然之前曾在《新聞女王》與對方同場過，但每次見面都非常緊張，「阿佘係我嘅女神！每次見到佢我都好緊張，心跳加速，每次同佢合照個樣，我都勁老尷。但佢係好Nice，會同大家一齊玩，但身上又有嗰種女王嘅霸氣。」如果未來再有機會與阿佘合作，她希望演姐妹甚至演閨蜜。此外，何沛珈表示也很欣賞張振朗和傅嘉莉，覺得二人都是很認真的演員，希望有機會一起拍劇。

何沛珈視阿佘問女神，坦言每次見到對方都好緊張。（IG@hpgroxanne）

現時有三劇在手的何沛珈，希望往後日子可以參與多些劇集拍攝。（陳葦慈 攝）

新一年望有屬於自己的綜藝節目

而踏入30歲，何沛珈希望繼續散發正能量。雖然曾被網民覺得她「進取」、「搏上位」，甚至「扮嘢」，但她早已看淡負評：「咁上位，個個都會希望自己越來越好架啦。我控制唔到人哋點睇、點諗、點講，最重要係出到街大家見到我都係開心嘅，網上嘅留言睇完就算。」她又言：「之前努力係想做俾媽咪睇，想佢放心；而家大個咗，我係想為觀眾而做，希望帶到Message同正能量俾大家。新一年，我希望身體健康，同埋拍到屬於自己去主持嘅綜藝節目。」

何沛珈望馬年有屬於自己的綜藝節目。（陳葦慈 攝）