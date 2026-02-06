鍾柔美神隱一個月終承認講大話「A0」人設崩塌　爆喊道歉解釋原因

童星出身的19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自去年聖誕節錯手流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密啜面片後秒刪，形象一度插水。雖然她當時極力澄清只是玩遊戲「Truth or Dare」輸掉，並死口護住其純情「A0」（從未拍拖）金漆招牌，卻遭網民連環起底，爆出多段中學時期的激吻黑歷史。此事後鍾柔美便神隱潛水，並沒有出來回應有關事件。而鍾柔美在神隱約一個月後，終於不再沉默，接受周刊專訪時首度親口承認自己曾對大眾講大話，並聲淚俱下道歉。

鍾柔美AO人設崩壞。

鍾柔美與劉展霆（Eden）的「錫面」風波。

承認「A0」人設是講大話

據今日的《明周》報道指，鍾柔美坦承自己並非外界所認知的「A0（從未拍拖）」，她表示自己讀中學時，13、4歲左右其實有過一段戀情，她稱那次拍拖大概維持一至兩年，其後她出道就分開了。她承認之前是選擇了錯誤的方式去處理，所以早前極力否認戀情，甚至堅稱自己是單身。至於為何當初要隱瞞曾拍拖真相，甚至編造自己是A0的謊言，鍾柔美解釋「係我細個唔識諗」。

鍾柔美做完運動。(鍾柔美IG截圖)

聲淚俱下地道歉

鍾柔美聲淚俱下地道歉：「我想趁這個機會，跟大家講聲對唔住，我講了一個大話，我以後會努力去提醒自己，去做返好自己！」鍾柔美指自己初入行不太知道自己在做些什麼，又沒有人教她怎樣去應付這些問題，她也非常在意大眾對她的評價。她表示由於恐懼感作祟，才會選擇編造謊言來保護人設，沒料到事情會演變成如此大件事。鍾柔美在專訪中表示對於令一直支持她的粉絲感到失望，深感自責與內疚，並承諾未來會不斷提醒自己要誠實面對公眾，努力修復受損的形象，務求以真誠的態度重回演藝崗位。

鍾柔美（IG@yumichung1221）

鍾柔美。 (公關提供)