愛回家｜「拜金港女」惹大小姐親手處決？　浴袍成破案關鍵

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，劇中角色來來去去，每次有人氣角色回歸都會引起網民熱議。早前暫別劇組的「拜金港女」Venus（鄺潔楹 飾）終於在今晚強勢回歸！不過這位「道德淪喪」的女神一回來似乎就得罪了接龍集團最不能惹的人物——大小姐（林淑敏 飾），更在社交平台率先「劇透」自己的悲慘下場。



Venus慘遭大小姐毒手？

鄺潔楹（Judy）在IG上載了一張相當驚嚇又搞笑的劇照，預告今晚的劇情發展。相片中可見，Judy身穿純白浴袍躺在絲絨梳化上，看似正準備享受愜意時光，卻遭到身穿黑色波點套裝的大小姐毒手！只見大小姐面露兇光，雙手緊緊掐住Venus的頸部，而Venus則雙眼反白、舌頭長長伸出，演繹出一副「死不瞑目」的誇張慘樣。雖然場面看似充滿暴力美學，但兩人鬼馬的表情充滿喜感，Judy更留言大賣關子，讓人不禁好奇Venus到底犯了什麼彌天大罪，竟惹得大小姐要親自出手處決？

大小姐（林淑敏 飾）（《愛・回家之開心速遞》截圖）

《愛回家》大小姐（林淑敏 飾）同送水輝（許家傑 飾）。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

「拜金女」大戰「女魔頭」

Venus這個角色向來以「拜金」、「收兵」著稱，過往在島大校園線已經搞風搞雨，今次重返劇組，戰場似乎轉移到了接龍集團。要知大小姐龍力蓮出名是「接龍女魔頭」，最憎人搞事，今次Venus回歸即與大小姐正面交鋒，兩位同樣強勢又充滿心計的角色碰頭，必定火花四濺！

Venus這個角色向來以「拜金」、「收兵」著稱。（《愛．回家之開心速遞》截圖）