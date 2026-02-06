張曼玉返港追BLACKPINK經歷全公開　大呻極難買飛剖白喜歡原因

韓國人氣女團BLACKPINK一連三晚假啟德體育園主場館舉行的第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，吸引大批市民入場，其中不乏同為BLINK（BLACKPINK粉絲專稱）的香港藝人，包括港姐冠軍翁嘉穗、陳凱琳、身家700億的甘比；TVB藝人方面則有陳瀅、陳曉華、陳楨怡等人，以及JW王灝兒，就連國際影后張曼玉亦為追星甘願專程從歐洲遠道回港睇騷，今日她就於社交網分享了她今次捧BLACKPINK場的vlog。

BLACKPINK（blackpinkofficial@IG）

張曼玉當晚好低調。（小紅書）

已喜歡了BLACKPINK六七年

現年61歲的張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。張曼玉今日於該平台分享了她去睇BLACKPINK騷的vlog，以「Black Pink in HK 2026」為標題，發文寫道：「已經喜歡 BLACKPINK 六七年了，所以這次她們再來香港演出，也非常想去看🥰可是這一次買票，實在非常之艱難🥺還打定了輸數，以為這一次是沒有辦法看到她們了… 弄了很久才到最後有朋友讓了兩張給我，感覺到特別的開心！雖然那麽辛苦才找到票，不過也覺得是一件很好的事。一，很高興見到她們在全世界，真的越來越受歡迎了。二，見到那麽多香港人，穿得漂漂亮亮的，雀躍地出來看演唱會，也是一件非常好的事情👍🏼」儼如一位小粉絲說出了她見到偶像的喜悅心情。

張曼玉出發去睇BLACKPINK。(小紅書截圖)

喜歡BLACKPINK背後深層原因

張曼玉續說：「2023 年 BLACKPINK 來香港，在亞洲國際博覽館的三場演出，我也有去捧場。雖然這個場只坐一萬多人，相比那次買票就比較容易。這次她們的演出同樣是三場，在坐滿五萬人的啟德體育園主場館，可見她們在香港的 fans 也升了四倍有多呢！喜歡 BLACKPINK 那麽久，除了覺得她們有才華和跳舞很好看，也看到她們非常努力，不斷地進步。不過最令我喜歡的，是很少能夠看到女孩子和女孩子之間的真愛！沒有妒忌心，互相欣賞，很有默契地工作和相處。這個才是最難得的 祝福她們越來越成功，越來越多好看的演出！」一眾網民對於張曼玉原來喜歡了BLACKPINK這麼久都大感驚訝，紛紛留言討論。

張曼玉準備睇騷。(小紅書截圖)

張曼玉搵到位了。(小紅書截圖)

張曼玉入場喇。(小紅書截圖)

張曼玉拎住應援物。(小紅書截圖)

張曼玉好興奮。(小紅書截圖)

張曼玉好開心。(小紅書截圖)

