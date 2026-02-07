中年好聲音4｜「白羊君」震音唱腔評價兩極　真身疑是TVB滄海遺珠

無綫（TVB）歌唱真人騷《中年好聲音4》來到第11集，70強「一對一PK賽」進入第三回，戰況愈演愈烈。今晚（7日）焦點落在藝人代表（動物組）的神秘參賽者「白羊君」身上，他挑戰難度極高的女歌男唱《趁早》，其獨特的演繹方式令評審團意見分歧，更引發網民對其「真身」的熱烈討論！



白羊君出場！（TVB圖片）

白羊君出場！（TVB圖片）

獨特震音引評審激辯

「白羊君」以一曲《趁早》出戰，展現出強勁的爆發力，但其標誌性的「震音」技巧卻成為雙刃劍。張佳添說：「當震音變咗策略同機械化，就會冇感情，但你唱到後面愈唱愈好。」海兒亦說：「你習慣咗震音，要改改佢。不過呢首歌的確好難，你都可以唱到咁有中氣，係值得嘉許。」周國豐則激讚：「你唱得好爽！你係完全做到呢首歌嘅男性味道。」

白羊君出場！又唱得幾好喎！（TVB圖片）

內地口音露端倪 網民憑線索鎖定姚兵

雖然「白羊君」戴上面具並使用變聲器受訪，但他自稱屬羊，加上說話時帶有明顯的內地口音，各項特徵令網民瞬間化身偵探，紛紛推測其真身正是今年46歲、在TVB默默耕耘多年的姚兵。

白羊君真身係姚兵？（YouTube截圖）

姚兵在《流行經典50年》獻唱。（YouTube截圖）

入行20年淪為劇集閒角

若「白羊君」確是姚兵，他的音樂路可謂相當坎坷。姚兵入行前曾在內地任職公車司機，曾奪得2003年度全球華人新秀大賽浙江區冠軍及CCTV夢想中國新秀大賽浙江區冠軍，歌唱實力不容小覷。他於2005年參加TVB8全球華人新秀大賽，並於2007年來港發展。

最為人津津樂道的是他在2013年參加《星夢傳奇》，當時與鄭俊弘、鄭世豪、王君馨等同台較量，最終奪得殿軍。然而，這並未為他帶來順遂的星途。入行20年來，姚兵僅主唱過4首劇集歌曲或推出個人單曲，大部分時間都在劇集中飾演閒角，被視為大台的「滄海遺珠」。今次若真的強勢回歸舞台，能否藉《中年好聲音4》一洗頹氣，重拾歌手夢？絕對值得觀眾期待。