佘詩曼微博之夜盛典台下突然跌倒　驚險一刻曝光嚇壞網民

佘詩曼（阿佘）今年憑無綫劇《新聞女王2》再奪TVB「最佳女主角」，打破自己紀錄四奪視后，非常厲害。近年，阿佘事業和人氣再創高峰，不僅在香港受歡迎，更在內地以至華人地區也圈粉無數，除了因為好戲之外，當然也因為她好錫身邊人和粉絲。阿佘人氣高企深受大家喜歡，工作機會不斷，經常要中港兩邊飛，昨晚她就於內地出席了微博之夜盛典。

佘詩曼（微博@微博之夜）

佘詩曼人氣爆登。（吳子生攝）

在台下突然整個人跌倒地上

佘詩曼今日亦有於她的微博分享昨晚微博之夜的靚相，寫道：「一個值得紀念的晚上 感謝！」阿佘在該盛典中以紅毯女王姿態驚艷亮相，並獲頒了「年度實力演員」榮譽。她之後換上一襲黑色晚裝現身，同樣美艷迷人。然而原來漂亮的背後卻要付出代價，昨晚就發生了一件意外。有網民今日在社交網分享了一段佘詩曼昨晚在台下摔倒的片段，以「佘詩曼女神一不小心摔了😱」為標題寫道：「女孩子穿高跟鞋還是得小心點啊，嚇一跳」。片中可見阿佘在台下走着走着，突然就整個人跌倒在地上，她身旁的工作人員即時出手扶住都來不切，阿佘已跌坐到地上，需由工作人員幫忙扶她起來。而阿佘起來後依然保持儀態和微笑，表現得相當優雅，網民一邊表示好擔心她，一邊大讚她專業。

阿佘在台下走着。(小紅書影片截圖)

阿佘突然跌倒。(小紅書影片截圖)

阿佘突然跌倒。(小紅書影片截圖)

阿佘跌倒地上。(小紅書影片截圖)

阿佘跌倒地上。(小紅書影片截圖)

阿佘需要工作人員扶起。(小紅書影片截圖)

阿佘需要工作人員扶起。(小紅書影片截圖)

阿佘依然保持儀態。(小紅書影片截圖)

阿佘依然保持儀態。(小紅書影片截圖)

阿佘依然保持微笑。(小紅書影片截圖)

阿佘依然保持微笑。(小紅書影片截圖)

阿佘表現專業。(小紅書影片截圖)

阿佘表現專業。(小紅書影片截圖)

阿佘表現專業。(小紅書影片截圖)

阿佘高貴迷人。(微博圖片)

阿佘高貴迷人。(微博圖片)

阿佘好靚。(微博圖片)

阿佘好靚。(微博圖片)

阿佘好性感。(微博圖片)