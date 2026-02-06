陳自瑤3月中廣州舉行音樂見面會票價親民　最貴飛520可以1V1合照

現年44歲的陳自瑤（Yoyo）入行超過20年，雖然已為人妻人母，但無論樣貌還是身材都零跌Watt，更被封為「TVB最索人妻」！近年陳自瑤專注工作，更積極進軍內地市場，直播帶貨成績亮眼，人氣不俗，日前她就宣布將於3月在廣州舉行首個音樂見面會！

身材出眾。（IG@chenchiyiu）

一向保養得宜。（IG@chenchiyiu）

有「TVB最索人妻」之稱。（IG@chenchiyiu）

憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項。（IG@chenchiyiu）

近年專注工作。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤3月中廣州舉行音樂見面會

陳自瑤在社交平台分享音樂會海報，並寫道：「終於可以同大家分享呢個消息，我人生第一個音樂見面會🎶✨『Be your own light 做自己的光』希望我們每個人都能成為自己的光，照亮自己也照亮別人，並送給每一位正在尋找自我、或已然在發光路上的你，都能照見屬於自己的光芒！✨✨感恩能遇上這個機遇，和一直支持鼓勵我的你見面，用音樂和大家分享這份愛！♥️3月14日 到時見🌟希望可以和你一起渡過這個白色情人節🤍✨」

陳自瑤將於3月在廣州舉行首個音樂見面會！（IG@chenchiyiu）

索！（IG@chenchiyiu）

白到反光！（IG@chenchiyiu）

Fit！（IG@chenchiyiu）

陳自瑤音樂見面會票價親民

消息公布後，不少網民都留言表示期待，又大讚海報影得好靚，而音樂會票價亦非常親民，分別為人民幣520/380/280元，雖然有網民疑惑：「她有什麼歌？怎麼演員都跑去開演唱會了」、「她不是歌手出身吧」，但當中VIP飛520的粉絲可以1V1合影，有網民就人為這個價錢可以近距離欣賞偶像演出，又可以與偶像合照，對粉絲來說絕對值回票價！

靚！（IG@chenchiyiu）

大騷長腿。（IG@chenchiyiu）