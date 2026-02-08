江美儀認樣寸易招是非　穿黑絲襪被嘲重口味：點解咁憎我？｜專訪

最近TVB深夜重播《名媛望族》，江美儀憑三句霸氣英文及經典「黑絲」造型再度人氣急升。入行逾30年，江美儀雖然不是 TVB「親生女」，但憑實力先後奪得「最佳女配角」及「最佳女主角」。不過，在硬朗與「寸嘴」的外表下，她曾因情傷患上抑鬱，後演變成糾纏近20年的驚恐症，病發時會呼吸急速甚至暈倒。今集《由零說起》就請到江美儀，同大家細訴入行以來的起伏，以及如何靠信仰學懂放下，愛自己更多。



江美儀最近人氣急升。（王海圖 攝）

江美儀接受「由零說起」訪問。（王海圖 攝）

90年代廣告界四大名模之一

江美儀當年被星探發掘入行，曾是90年代廣告界四大名模之一，最後一個模特兒廣告更是與巨星周潤發合作。「我同楊琤、歐陽妙芝、周汶錡，四個女仔當時拍最多廣告，唔係你就係我。我發覺拍一兩次廣告等於我整個月人工，咁我點解要返25日工呀？然後就同老竇講：『我唔做秘書嘞，返兩日工等於整個月人工，我可以喺屋企瞓覺』 。」最後決定辭掉秘書工作，全職做模特兒。

江美儀曾是90年代廣告界四大名模之一。（受訪者提供）

江美儀自小已經好靚女。（小紅書@江美儀）

曾是亞姐內定「最上鏡小姐」

年輕時候，江美儀外貌清純，留有一把秀麗長髮，曾先後獲邀參加《香港小姐》和《亞洲小姐》，更被誘參選便「內定」有獎，「記得係李妮嗰一屆亞視，當時我幫髮型師做模特兒影相 ，亞視有人走嚟同我講：『你選唔選亞姐？如果你選會內定最上鏡小姐』 。我覺得唔錯，返去同屋企人商量。然後我老竇話：『如果我個女係為咗拍廣告著泳衣冇所謂，但我個女唔需要為選美著泳衣喺台上面行』 。佢突然咁感性，好啦，咁就唔選 。」那一屆冠軍得主可獲現金獎一百萬元，江美儀感錯失良機，至今仍經常跟爸爸開玩笑說：「都係因為你，如果唔係我可能嫁入豪門！哈哈！」

好多廣告拍，其中一個係同已故藝人甄志強。（受訪者提供）

不續約亞視工作近乎零

江美儀於95年移民加拿大，但因缺乏經驗在當地難找工作，但亞視又突然「找上門」，讓一個全無演戲經驗的她做女主角，1996年參演首部電視劇《肥貓正傳》飾演社工。雖然由廣告界「公主」，入到電視台卻要「自己顧自己」，幸運的是，她遇上了影帝鄭則仕，教好她演戲的基本功。訪問中，江美儀細談如何由亞洲電視過檔無綫電視，但並不是被挖角，而是遭ATV減薪，一怒之下放棄續約，但當時面對供樓壓力，沒有工作「首映都冇人叫我」令她幾近抑鬱，最後要靠著吳君如的關係才能加入TVB。

江美儀亦曾經歷冇工開日子。（蕭堃桁 攝）

劉松仁一句話成演戲座右銘

2010年，江美儀拍攝首部TVB劇《五味人生》，她自覺在陌生的工作環境，低調才是王道。一直以來，在TVB雖然不是「親生女」，但劇集一部接一部，在最近翻Hit的《名媛望族》中，江美儀從劉松仁身上，學會了一句座右銘，令她的演藝生涯脫胎換骨。「如果你話鄭則仕係我基本功嘅老師，劉松仁就係提升我演員層次嘅一位老師 。佢教會我點樣去做好、提升自己，譬如你要做好功課 。拍《名媛望族》時，松哥有一句說話現在係我嘅座右銘 。佢話你作為一個演員，你要無所不用其極，去令對方跟你配合 。」

江美儀喺亞視年代，經常與鄭則仕合作，成為佢學習演戲基本知識嘅導師。（instagram@elenakongmayyee）

劉松仁就成為江美儀演技提升嘅導師。（微博@劉松仁）

《名媛望族》一班演員私下有通訊群組，至今仍然有保持聯絡，感情好好。（instagram@elenakongmayyee）

「黑絲儀」等於重口味？

當中一場，江美儀飾演的三太太Yvonne要情挑劉松仁飾演的老爺鍾卓萬，劇中江美儀穿上一套性感內衣配搭黑絲襪，拍攝過程十分順利，僅NG兩次。不過，當年卻受到外界猛烈抨擊，令她難以承受。「我記得十幾年前拍嘅時候，大家用『重口味等於江美儀』 。話你哋兩個人加起嚟一百歲啦，仲搞呢啲嘢 。當時好擔心會令收視唔太好，有好大壓力 。十幾年前剛剛開始有網民、有留言，你突然每日都有人鬧你，你係承受唔到，你係會唔開心嘅 。」

日又鬧夜又鬧，鬧完一套，下一套《衝上雲霄II》繼續鬧 。話我老牛吃嫩草，對住馬國明 。突然覺得我做錯咗啲乜？我又冇殺你全家，點解你哋咁憎我？ 江美儀

學懂掌握流量密碼

十三年後，江美儀笑指像進入另一個平衡時空，得到很多讚美聲音，如今已不在乎留言是正評或負評，總之有人談論便能掌握流量密碼，笑言現在「識玩」。

《名媛望族》中江美儀情挑劉松仁一幕，令人印象難忘。（《名媛望族》電視截圖）

曾被嘲「重口味」唔開心，江美儀現在已釋懷。（王海圖 攝）

非TVB親生女 靠實力奪視后

除了「黑絲儀」成為經典，江美儀亦有過不少性感演出，包括《殺手》飾演「鳳姐」Lulu，還有讓她升上「視后」寶座的《下流上車族》，當中再一次重現穿黑絲襪的經典一幕。對於憑《下流上車族》封后，江美儀坦言最初完全是「零信心」。除了因為該劇是純本地小品，更現實的是身分問題：「我真係唔係親生女。作為公司立場，如果我係經理人，頒獎禮當然想畀旗下藝人，呢個係人之常情，你唔畀獎（非親生女）我都理解。」

《下流上車族》令江美儀躍升為視后。（instagram@elenakongmayyee）

與陳煒同為亞視出身感情深厚

最終爆冷奪獎，她形容是「光宗耀祖」，最欣慰是父母與妹妹都在現場見證。而這一屆，除了江美儀，陳煒和鮑起靜同樣是亞視出身，在台上領獎，江美儀更對著台下的陳煒喊話「我哋爭氣」，曾被外界指過於誇張，但背後卻藏著二人深厚的感情，江美儀大讚陳煒為人有情義，曾在自己財困時二話不說借錢相助，「呢個女仔真係好，夠義氣！」

《下流上車族》令江美儀躍升為視后。（instagram@elenakongmayyee）

《下流上車族》令江美儀躍升為視后，父母同妹妹都在場，特別開心。（電視截圖）

宣布女主角前，江美與陳煒合照，仲話：「無論邊個攞獎都係爭氣！」（受訪者提供）

黑口黑面易得罪人

登上頂峰成為視后，但江美儀的演藝路絕非一帆風順，因直率敢言個性易得罪人，拍《街市遊樂團》時就被指狂鬧顧紀筠兒子陳浚霆，而引起爭議，江美儀苦笑謂：「可能我樣衰囉，我個樣生得寸，唔出聲就黑口黑面。」事實上，二人至今關係仍然十分友好，她不時會到陳浚霆屋企吃飯，「有時唔好太睇表面，如果我真係咁乞人憎嘅話，我身邊唔會有咁多朋友幫我。」

江美儀傳拍《街市遊樂團》時欺負陳浚霆，但其實佢哋一直都保持良好關係。（instagram@elenakongmayyee）

江美儀直認個樣生得寸，易惹是非。（王海圖 攝）

不過，首次在《親親我好媽》擔正做女主角，傳出江美儀要求改劇本，因而驚動高層，停廠4日執靚劇本，但亦因此得罪高曾勵珍遭戲劇組封殺。江美儀直言自己當時求好心切，或用錯方法，「太緊張，成日想做到最好，有時你做好件事有一百個方法，但我就揀咗一個大家唔鍾意、唔接受嘅方法。」她表示當時太過忟憎，令工作周圍氣氛不太好，最後劇集播出時收視和口碑非常理想，算為自己爭一口氣，「好記得嗰時千夫所指，鬧我，但收視又唔錯。有一日，收視報告唔知去到30點，我即刻打畀阿Ben（黃智賢）我係咁喺度喊，係咁喺度喊....我心裡面覺得，我好委屈，但好在我哋爭氣，收視唔錯，我心態係咁樣。」

江美儀拍《親親我好媽》首次做女主角。（instagram@elenakongmayyee）

由於太過緊張劇本，一度傳得罪高層，江美儀為最佳女主角拉票時曾爆喊。（instagram@elenakongmayyee）

劇集口碑及收視相當理想。（instagram@elenakongmayyee）

算係爭回一口氣！（蕭堃桁 攝）

