賭王孻女何超欣出任山東政協　網民好奇：她跟山東啥關係？

已故賭王何鴻燊四房太太梁安琪的孻女何超欣（Alice），近年積極投身政商及環保領域。日前，她以「山東省政協委員」身份出席在濟南舉行的政協會議，並在社交平台分享多張開會照片，引發網民熱烈討論。不少網民驚訝於這位港澳名媛竟與山東有聯繫，紛紛留言詢問：「她跟山東啥關係啊，有企業在山東還是戶口在山東啊？ ​」



揭開「山東關係」之謎：出任社團執行長深耕環保

針對網民的疑問，翻查資料發現，何超欣除了具備政協身份外，現時亦擔任澳門山東社團總會執行長。她在會議期間接受訪問時提到，過去一年她多次走進山東東營、泰安、聊城等沿黃河城市，致力於生態環保宣講。她對山東黃河流域的保育工作印象深刻，更曾在聯合國氣候變化大會（COP30）上向國際推介山東的保育經驗。顯然，她與山東的連結並非單純的籍貫關係，更多是基於環保事業與社團職務的深度參與。她更留言：「今年圍繞青年教育、港澳交流與生態環境治理等議題，結合山東綠色低碳轉型實際，提出了建立港澳青年參與山東綠色發展的長效機制。通過促進人才、創新與實踐深度融合，為高品質發展注入持續動力。下一步我將繼續立足政協委員職責，持續推動務實交流與合作，以實際行動服務山東綠色轉型和高品質發展。」

氣質越發穩重 網民：豪門清流

何超欣自幼被賭王盛讚「靚到不得了」，但她近年證明自己絕非花瓶。相比起娛樂新聞，她的學業與職業成就更為耀眼。不少網民認為何超欣是「豪門清流」，不走娛樂圈名媛路線，反而踏實鑽研學術與公共事務，其獨立且高學歷的形象，令她在賭王家族中顯得格外突出。

