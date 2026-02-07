前港姐養尊處優愈來愈靚 　再婚嫁隱形富豪深得夫家寵愛獲贈豪宅

曾在1996年參選港姐的陳伶俐，落選後簽約TVB成為旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人在1998年結婚，至2008年正式離婚，兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨媽媽生活。2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下兒子劉駿浠（Marengo），婚後成為豪門少奶奶的陳伶俐，一直過着養尊處優的生活，日前她曬出一張舊照及最新自拍照，並分別寫道：「好鍾意這個自己」及「我更喜歡現在的自己」。

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。（IG@brianna.0li）

婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

陳伶俐再婚嫁隱形富豪住超級豪宅

相中所見，舊照中的陳伶俐手抱大紥鮮花，笑容燦爛，而近照中的陳伶俐雖然打扮簡單，但仍可見皮膚白滑緊緻，網民紛紛留言大讚她保養得宜，狀態更勝從前！陳伶俐與劉頌銘結婚多年一直十分恩愛，據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地，婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，俯瞰無敵海景。而陳伶俐與奶奶亦相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，更曾獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！

婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住。（IG@brianna.0li）

設有過千呎戶外花園。（IG@brianna.0li）

