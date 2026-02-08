江美儀驚揭患嚴重驚恐症20年　與梁洛施信佛結緣：佢覺得我係好人

螢幕前，江美儀總是給人一種硬朗、堅強的印象；但鏡頭背後，近二十年來，她其實一直在與情緒病默默共處。

你哋唔好睇少情緒病呢件事，情緒病同感冒傷風係冇分別，我個樣係冇嘢，但你唔會知道我感受，我覺得唔舒服嘅嘢，可能你覺得冇問題，但對我嚟講真係唔得。 江美儀

江美儀患情緒病近20年。（蕭堃桁 攝）

相關文章：江美儀認樣寸易招是非 穿黑絲襪被嘲重口味：點解咁憎我？｜專訪

愛情必修科免傷痕累累

江美儀每次拍拖均超過十年，與吳君如胞弟吳君祥相戀以前，亦有過一段刻骨銘心的愛情，可惜最終分手，令她留下難以磨滅的傷痛，患上嚴重的抑鬱，後演變成驚恐症。「從來冇人教你點拍拖，從來冇人教你點做一個男朋友、女朋友，老婆或老公，你要探索去摸索，世事嘅障礙，好影響你嘅決定，當時冇人教，我唔識去錫自己、保護自己，到知道就已經傷痕累累。」

嘈雜聲似鑽入頭：比死更難受

江美儀的驚恐症對聲音特別敏感，最嚴重的時候，吃飯不可以坐在餐廳中間的位置，「譬如酒樓好多人，坐大廳中間張枱，我係比死更難受，因為啲聲係鑽住我個頭，唔得，我要坐最角落，或者好有房，要好靜環境，因為一嘈就會觸發生我突然間抖唔到氣、心跳、好想暈，有時直情暈，跟住就筋疲力盡，嗰段時間好辛苦」。

患情緒病這段期間，吳君祥亦有在身邊陪伴江美儀，可惜二人最終離婚，未能白頭到老。（instagram@elenakongmayyee）

海嘯災難後畫面極震撼

2004年12月南亞大海嘯，數月後，江美儀隨ATV攝製隊赴泰國寇納拍攝《爸爸向前走》，目睹災難後尚未完全清理滿目瘡痍的畫面，衝擊著她的神經，並觸發情緒病，至今仍猶有餘悸。「我好記得有座山，有很多牌指示呢間係咩酒店，跟住望下面冇晒所有嘢，係平地嚟....山中間有個廟，裡面有好多浮屍嘅照片，咁大個女未見過咁多浮屍嘅照片，全部係外國人，黃皮膚黑頭髮全部落晒亂葬崗，因為泰國係一個好熱地方，佢真係冇資源雪咁多屍體，紅鬚綠眼嗰啲好想外國人認返佢哋，影晒相放上紙度希望有人認到。聽當地人講死屍一直鋪到過廟，你可以想像當時死咗幾多人。」

發夢遇巨浪：嚇到彈醒

想像到屍橫遍野的震撼畫面，讓她至今仍會在造夢中驚醒：「我到今時今日，間中發夢都會見到海嘯，我係會整個彈醒。可能呢件事已經進入咗我嘅潛意識，我見到個浪沖埋嚟，我有時都會嚇醒。」

回憶起海嘯災難後的畫面，江美儀仍猶有餘悸。（王海圖 攝）

聲音太大好似鑽入頭一樣，好辛苦。（王海圖 攝）

海嘯後，江美儀隨攝製隊赴寇納取景，滿目瘡痍的畫面，令佢情緒病復發。（《爸爸向前走》截圖）

海嘯後，江美儀隨攝製隊赴寇納取景，滿目瘡痍的畫面，令佢情緒病復發。（《爸爸向前走》截圖）

與佛結緣 梁洛施主動認識

已皈依我佛的江美儀心境變得平靜，近年情緒問題得以控制，並因信仰與梁洛施結緣。「好多人話我高攀人，實際有一日我喺instagram收到一個叫梁諾施嘅人搵我，佢話我好想學佛，好想跟你一齊去學佛，我就即刻打俾盧覓雪，問係咪電騙....要確定係佢，見面驚為天人好靚，慢慢就做咗朋友。」江美儀透露因為梁洛施在《單對單》節目見到她坐禪，故主動認識，問到梁洛施為何選擇跟她做朋友？江美儀笑著說：「我有問，佢話覺得我係一個好人，唔係一個壞人，佢真係咁講㗎，所以記得唔係佢搵我，唔係我高攀佢呀，哈哈。」

學佛令江美儀心境變得平靜。（《單對單》電視截圖）

打坐。（《單對單》電視截圖）

江美儀與梁洛施因佛結緣，成為好朋友。（instagram@elenakongmayyee）

更年期難堅持茹素

江美儀曾一心堅持茹素，卻沒料到遇上更年期這道難關，令身體幾乎崩潰。「更年期最快流失就係肌肉同蛋白質，當時我食素真係唔夠肌肉，臉頰都凹咗。」那段日子她瘦得太多，連中學同學都嚇到特意約她出來，細聲問：「其實你係咪有咩病？」為回復健康身體，江美儀決定再吃點肉，狀態就回來了。

54歲的她，現在學會更愛自己，「你唔知道幾時會離開呢個世界，我想每天臨睡前都係開心。如果可以回頭，我會同自己講『愛自己多一啲，唔需要去外求』。」

江美儀學懂愛自己多一點。（蕭堃桁 攝）

場地提供：ViDA LIVING Office & Showroom

想聽更多江美儀人生經歷！就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！