專訪｜林盛斌憶述被前輩寸「廢柴」：多謝睇我唔起嘅人

Bob林盛斌早前在《萬千星輝頒獎禮》上，除了多謝遇過的恩人外，亦表示入行到現在經歷過給人「睇唔到、睇死」的歲月，被男歌手當眾溪落，被廣告客戶以「阿豬阿狗」稱呼，被唱片中層指著說是「廢柴」，對於這些歲月「洗禮」，今日林盛斌分享這些自己經歷，好像說別人的故事那樣輕鬆，但當時相信百般滋味在心頭。

回望過去阿Bob林盛斌反而感激遇見過這些人，他覺得這些人是人生中的「逆菩薩」，他說：「你畀人睇唔起、睇唔到，可能你而家真係唔係好夠勁，咁你要提自己要爭氣做好啲。」



林盛斌係今集「由零說起」嘉賓。（潘樂文 攝）

新城電台金牌Sales為簽單淋濕自己

大學畢業，正值家中經濟拮据，林盛斌坦言當時一心只想找份穩定工作，甚至已經考了懲教署。「當時屋企環境唔係幾好，爸爸媽媽要賣走手上隻金錶去幫補家計，所以我好想快啲出嚟做嘢賺錢。」然而，一次擔任大專聯校歌唱比賽司儀的經歷，卻為他打開了另一扇門。當時的電台DJ陳小芝看中他的口才，邀請他到電台開咪，但最終給他的，卻是一個營業員的職位。「小芝姐話我個樣好似sales，賺到錢喎。呢句說話打動咗我，因為當時屋企真係好需要錢。」

當新城Sales 月薪五萬

林盛斌的銷售天份很快便展現出來，他很快就成為公司的頂級銷售員，月入四、五萬，在二十多年前，絕對是相當可觀的收入。他憶述一次為了簽一張三十萬的美容院廣告合約，在八號風球懸掛前夕，不惜「做戲做全套」。「我見個客幾次都簽唔到，於是諗住打風呢個時機，佢應該喺公司。我臨上去之前，專登唔擔遮，將自己淋到成個落湯雞咁，再買兩打蛋撻上去。個老闆娘見到我個樣，又濕又凍，好似就嚟病咁，佢都嚇親。」結果，這場「苦肉計」成功打動了對方，順利簽下合約，為他帶來了兩萬多元的佣金。

（林志龍 攝）

Bob好孝順父母。（受訪者提供）

屋企環境唔係幾好，爸爸媽媽要賣走手上隻金錶去幫補家計，後來Bob搵到錢就買返一對錶送俾父母。（受訪者提供）

驚見DJ 糧單收入驚人

在新城廣告營業部的工作有穩定高收入，但林盛斌依然有顆DJ夢，他看著電台的DJ們，工作時間彈性，收入卻比自己豐厚得多，非常之羨慕。「我見到啲DJ，好似唔使做咁，吹下水、聽下歌就一日。有次我OT到好夜，經過DJ房，咁啱有陣風吹起咗張糧單，我見到個數目，嘩！係我嘅幾倍。我心諗，你得，我都得！」

就在此時，時任新城台長朱明銳留意到阿Bob好有興趣當DJ，但他提醒Bob，轉職DJ要由最低職位製作助理做起，那就由月薪由四、五萬變八千元，「我同屋企人講，未來未必可以畀到咁多家用，可能要佢哋頂住先。但係，我想試一次，做自己真正想做嘅事。」就這樣，林盛斌踏上了另一條截然不同的道路。

Bob年輕時相片。（IG@bob_lamshingbun）

被唱片中層指是廢

林盛斌決定放手一搏，但收入就急跌生活質素大不如前。「以前食飯可以去日本餐廳，埋單我嚟；做咗PA之後，餐餐都係兩餸飯。」但物質上的落差，遠不及精神上的打擊來得沉重。他形容那段日子，是「受盡白眼，被人看不起」。

他憶述，有一次在公司，一位唱片公司的中層帶著新人來認識電台的DJ，逐一介紹。當走到他的座位前，他滿心歡喜準備好卡片，打算介紹自己時，卻聽到那位中層對新人說：「呢個廢嘅，唔使理佢。」然後兩人就直接走開了。這句話，如同一根刺，深深地扎進他的心裏。「當時真係好大打擊，我先知道原來呢行係咁現實。你要得到人哋嘅尊重，你真係要做出啲成績，要讓人哋知道你唔係佢哋口中所謂嘅『廢柴』。」

被客戶鬧係阿豬阿狗

另一次，他終於有機會為廣告錄音，原因是當紅DJ啤梨（葉文輝）病假，監製急找人「頂上」，見到Bob即問他，阿Bob一直有私下練咬字及錄VO，當然爭取機會，錄完後監製大讚他有潛質。

監製帶著製成品及阿Bob到錄音室，開揚聲器打給客戶，客戶聽到後初時亦滿意，但覺得把聲好像不是啤梨，於是問監製是誰，監製說「佢叫阿Bob ，新嚟嘅DJ」，Bob很記得那客戶當時的反應「阿Bob邊叉嗰嚟㗎？你唔好揾啲阿豬阿狗嚟錄我啲廣告，好冇？等啤梨好返先錄啦….個客唔知我當時喺問房聽到佢成段對話，嗰刻真係…畀人叫阿豬阿狗，咁我之後都調節自己心態，啤梨都係生果名，你阿豬阿狗係動物都差唔多啫⋯⋯」

Bob曾被客戶鬧「阿豬阿狗」。（林志龍 攝）

被男歌手當眾溪落

除了被幕後、客戶看不起，Bob亦曾經被男歌手當眾侮辱，當時還時DJ助理的他，不時要拿著錄音機到各大藝人活動錄ID (宣傳語句)，有次他要一位出名有「態度」的男歌手錄ID，事前他的助手已面有難色，但叫Bob可以一試，「我就好禮貌咁問佢可唔可以跟住張紙錄呢幾句，我遞完張紙畀佢之後，唔知點解張紙，可能我遞得唔好，或者佢甩手啦，張紙就跌咗落地，當時我覺得佢呢下都幾勁喎⋯⋯之後我都係話畀自己聽要再做好啲，如果我當時已經有啤梨、家燕姐呢啲級數，我相信佢唔會咁對我」

做歌手都唔係咁容易。（影片截圖）

《一個好人》 改變DJ 生涯

阿Bob做PA的日子，他每天的工作就是聽電話、買早餐、剪錄音，做盡一切「下欄」工作。直到真正的轉捩點，是《一個好人》這個《家天下》電台環節的誕生。當時，他幫忙的節目《家天下》正在構思新環節，主持人家燕姐隨口問他有什麼想法。林盛斌留意到，打電話到電台的聽眾很多都是獨居長者，生活上有很多需要。於是他提議，設立一個環節，呼籲善心人捐出物資，幫助有需要的人。「我話不如整個環節叫《一個好人》，幫啲公公婆婆、單親家庭。例如有小朋友想要個電子琴，有婆婆屋企部電視機壞咗，我哋就喺節目呼籲，睇下有冇人可以捐出嚟。」

家燕姐聽到這個構思非常喜歡，即刻叫阿BoB製作，節目播出後，反應空前熱烈，電話被打爆，無數善心人響應呼籲，捐出電視機、電子琴，甚至有運輸公司老闆表示，願意免費為這個環節運送所有物資。「嗰個畫面真係好感動。我會去訪問啲受助者，佢哋收到物資之後，喊住口咁多謝善心人。我將呢啲錄音再加啲背景音樂剪輯播出，家燕姐每次聽都眼濕濕。」《一個好人》的成功，不僅為節目帶來了口碑，也讓林盛斌的能力得到了台長的肯定，為他爭取到更多主持和訪問的機會，正式踏上DJ之路，收入亦慢慢有改善。

Bob諗頭多多。（林志龍 攝）

由新城殺入TVB

林盛斌在新城站穩一席位之後，下一個目標是更大的舞台——電視台。2010年，他憑著電台節目《新香蕉俱樂部》出碟的機會，到TVB J2台接受訪問，從而認識了電視台的監製。同年平安夜，他接到監製的電話，邀請他加入一個全新的清談節目《兄弟幫》（Big Boys Club）。這個機會，讓他成功「入屋」，知名度大增。

然而，好景不常。幾年後，TVB管理層變動，新上任的女高層對林盛斌的風格頗有微言，認為他「古靈精怪，好核突」。一句話，就讓他幾乎在綜藝節目中絕跡，除了固定的《兄弟幫》外，所有其他工作都被抽起。「當時好多監製本身搵咗我做節目，但轉個頭PA就打嚟話唔好意思，個期可以掟返出去先，一次半次可能係巧合，但十幾廿次之後，我就知瀨嘢喇」

一句話，就讓Bob幾乎在綜藝節目中絕跡，除了固定的《兄弟幫》外，所有其他工作都被抽起。（影片截圖）

綜藝被雪有王祖藍打救

就在他事業再次陷入低谷之際，王祖藍向他伸出了援手。「祖藍打畀我，話『喂阿Bob，聽講你畀人攪喎，除咗《兄弟幫》冇嘢做？有冇興趣拍劇？』」就這樣，他參演了王祖藍監製的劇集《老表，你好嘢！》，飾演一個與郭晉安爭奪萬綺雯的搞笑角色。這次的演出，讓觀眾看到了他作為演員的潛力，也讓他在戲劇界殺出一條血路。其後的《老表，你好hea！》以及整蠱節目《玩嘢王》，更將他的人氣推向高峰。

終獲女高層解凍

林盛斌坦言，若非當年被「雪藏」，他可能沒有機會去拍劇。「所以好多謝祖藍，喺我咁困難嘅時候拉我一把。亦都因為《老表》系列同《玩嘢王》嘅成功，加上好多監製幫口，嗰位女高層終於對我改觀，慢慢解凍，畀返機會我做唔同嘅節目。」

Bob拍《老表》系列人氣急升。（影片截圖）

得王祖藍打救。（影片截圖）

感激曾經看不起你的人

回望過去二十年的高低起跌，林盛斌最想對正在經歷逆境的年輕人說的，是「感恩」看不起你的人 「首先，你要好感謝嗰啲睇你唔起、睇死你、不斷打擊你嘅人。呢啲人其實都係你生命裏面出現嘅菩薩。」他認為，這些批評和質疑，正正是讓自己進步的動力。「點解人哋會睇你唔起？可能你真係唔夠勁。點解人哋會睇死你？可能你做得未夠好。呢啲都係一種激勵，比起一句『加油』、『努力』，『你收皮啦，你一世都唔會發達』呢啲說話，更能激發你嘅鬥志，將佢哋變成你嘅養份同燃料。」

除了將負能量轉化為動力，他認為更重要的，是將焦點放在支持自己的人身上。「與其將心神放喺嗰啲唔錫你、唔愛你、唔支持你嘅人身上，不如放多啲心機喺嗰啲真正撐你、愛你、陪住你行嘅人身上。」他以社交媒體為例，許多人往往只會留意到那幾個負評，而忽略了絕大多數支持的聲音。「你個post有一百個留言，五個鬧你，九十五個讚你，但你偏偏只係睇住嗰五個，然後唔開心。點解呢？點解唔去睇下嗰九十五個支持你嘅人，回應下佢哋？」

「相信自己多啲，堅持去做一件你覺得啱嘅事，而呢件事對社會、對世界都有幫助嘅話，我相信，美好嘅事，總會發生喺你身上。」

Bob感激曾經睇唔起佢嘅人。（影片截圖）