姜濤坦承英文唔好難開拓國際市場　傳完約轉會4字回應

人氣男團MIRROR成員姜濤、李駿傑（Jeremy)今（6日）現身啟德出席《仁愛堂呈獻：Cantopop321慈善演唱會》宣傳活動，吸引不少粉絲捧場支持，現場歡呼聲不斷，相當震撼。

姜濤、Jeremy人氣非常強勁。（陳順禎 攝）

姜濤 陳柏宇演唱陳奕迅歌曲

而在接受媒體訪問時，姜濤就透露將會與陳柏宇一起演唱陳奕迅的歌曲，表示：「好鍾意佢嘅歌，有好多都想唱。（會唔會同陳柏宇唱對方嘅歌？）咩都有可能。」而在旁的Jeremy則會與師弟Jacky(范卓賢）（《全民造星VI》季軍）合作演唱。

姜濤回應傳約滿轉會一事

當講到早前傳出完約轉會簽國際公司一事，姜濤則笑言：「轉咗去Pickleball。」非常幽默。續講到外傳轉會是想開拓國際市場，姜濤就笑言：「冇特別去諗，國際上都唔係真係有咩人識我，冇咁大紅緣。我諗我自己練好啲英文先，我英文練唔好，何談國際咩？」另就傳出與公司合約剩餘不足3年，問到與公司在合約上有沒有新進展時，他就表示：「冇呀！（傾咗未？）冇傾。」更表示這些消息不知道是那裏傳出來的。

姜濤笑言轉會去打Pickleball。（陳順禎 攝）

姜濤自認英文練不好，何談打入國際市場呢？（陳順禎 攝）

座駕只是輕微撞花不嚴重

另提到對於早前被揭發生交通意外一事，姜濤就表示實際情況其實並不嚴重，只是輕微撞花車輛而已：「嗰個真係冇咁嚴重，係揩花咗少少架車，好小事。（會唔會心痛？）我又冇乜概念，有買車嘅保險。」

祝福Stanley與Alina訂婚

另就大表哥Stanley(邱士縉）宣布與女友Alina（李炘頤）訂婚一事，姜濤就笑言：「終於喺感情上呢一仗上面輸咗，唯有祝福。」更語出驚人：「可能我引誘佢出軌。」而在旁的Jeremy則笑言原來大家都是輸家：「原來都爭唔贏Alina。」 還建議屆時Stanley舉行婚禮時可以大搞，邀請MIRROR其他成員一起擔任伴郎。