姜濤人氣高歡呼聲不斷　冠軍王偉俊感震撼：大師兄嘅力量好犀利

《仁愛堂呈獻：Cantopop321慈善演唱會》即將在3月於啟德舉行，今（6日）就率先舉行宣傳活動，MIRROR 成員姜濤、Jeremy(李駿傑）、陳柏宇、許廷鏗等出席，現場星光熠熠，歡呼聲不斷。

王偉俊、范卓賢見到前輩感緊張。（陳順禎 攝）

王偉俊、范卓賢見到前輩感緊張

《全民造星VI》冠軍王偉俊（Teller)及季軍范卓賢（Jacky)在接受訪問時，被問到在現場看見那麼多前輩會不會緊張時，Teller就表示：「我自己好緊張嘅，不過而家好咗好多，而家個人放鬆咗，望多啲鏡頭舒服輕鬆。」而在旁的Jacky就表示：「少少緊張要啲時間適應一吓。」

王偉俊透露屆時表演會有少少驚喜。（陳順禎 攝）

續問到在是次慈善演唱會上，會準備甚麼特別環節時，Teller就表示會有驚喜：「會有啲Remix，有啲DJ嘅嘢，唔同嘅元素可以期待吓。」而在旁的Jacky就透露將會與師兄Jeremy(李駿傑）合唱：「今次係我同佢第二次合唱，但亦都係第一次一對一合唱，所以我自己都有啲興奮。」但就不知道屆時會唱甚麼歌曲。

王偉俊感受到姜濤震撼威力

Teller作為《全民造星VI》的冠軍，他亦表示在現場見證到同是《全民造星》冠軍出身的大師兄姜濤的威力感到非常震撼：「我嚟到呢度就留意到大師兄嘅力量，fans嘅聲音同人數好犀利，（冠軍同冠軍有冇機會合作？）如果有真係好。」