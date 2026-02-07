崔碧珈懶理被撻訂追數376萬　曬英國豪宅內部裝潢盡見奢華品味

現年37歲以性感見稱的女星崔碧珈 (Anita) 近年將事業重心由香港轉至外地，不但參與幕前演出，還出任電影監製。早前她就頻頻飛歐洲工作，又獲名牌邀請出席時裝騷。崔碧珈更越來越富貴，去年她就於IG曬出自己趁復活節假期坐頭等機位豪遊杜拜享受奢華假期的靚相。出身富裕家庭，父親從事金融生意的崔碧珈近年生活愈見富貴，近日她就在IG分享了她在英國的豪宅內部裝潢，足見她豐厚的家底與品味。

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

被沒收訂金兼被追376萬

崔碧珈2022年以1749萬元購入荃灣西逸璟‧龍灣某單位，她支付1成訂金後，並每月支付7萬元特許費提早入住該單位。崔去年未按協議付清餘款，並單方面還鎖匙，賣方因而終止協議沒收訂金，並於前日（5日）入稟高等法院，向崔追討佔用費和還原費等共376萬元。雖然崔碧珈被沒收訂金兼被入稟追討376萬，但卻似乎無損她的心情，繼續更新IG向大家曬豪宅。

崔碧珈出名身材好。（截圖）

英國豪宅內部裝潢曝光

近日崔碧珈在她的IG story，分享了她位於英國豪宅的內部裝潢短片。從片中可見室內設計走簡約溫馨路線，以暖色木系元素作為主調，營造出強烈的空間感以及和諧統一的視覺效果，呈現一種現代歐陸風格的低調奢華感覺。飯廳擺放著一張型格時尚的圓形餐桌，更設有落地大玻璃窗，採光度極高，可以一邊吃飯一邊欣賞戶外庭院的景色。崔碧珈又展示了她寬敞的睡房以及衣帽間，收納設施充足。崔碧珈形容她的這間豪宅為「home sweet home」，內裡環境確實是相當舒適。生活富泰的崔碧珈平日喜愛出入高級餐廳，不時購買名牌炫富，她曾透露打算在法國置業，以便她兩邊飛工作時可以居住，原來她已在英國置業。

崔碧珈於英國的豪宅。(崔碧珈IG截圖)

崔碧珈英國豪宅內部裝潢。(崔碧珈IG截圖)

崔碧珈展示她的豪宅。(崔碧珈IG截圖)