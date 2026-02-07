鍾柔美罕談在不正常家庭長大　首開腔回應媽媽在夜總會工作傳聞

童星出身的19歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）自去年聖誕節錯手流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密啜面片後秒刪，形象一度插水。雖然她當時極力澄清只是玩遊戲「Truth or Dare」輸掉，並死口護住其純情「A0」（從未拍拖）金漆招牌，卻遭網民連環起底，爆出多段中學時期的激吻黑歷史。此事後鍾柔美便神隱潛水，並沒有出來回應有關事件。而鍾柔美在神隱約一個月後，終於不再沉默，日前她接受《明周》專訪時首度親口承認自己曾對大眾講大話，並聲淚俱下道歉。

鍾柔美AO人設崩壞。

鍾柔美AO人設崩壞。

鍾柔美近日錯手分享同劉展霆的錫面合照成為網民熱討對象。

首開腔回應媽媽在夜總會工作傳聞

而鍾柔美在接受訪問期間，更罕有公開自己的家庭背景，她表示：「我不在正常家庭長大，其實我是在一個單身家庭長大。」鍾柔美的媽媽是菲律賓籍，她是中菲混血兒。對於有傳她的媽媽在夜總會工作，她說只知道媽媽的工作是唱歌，其他則不太清楚，鍾柔美說：「大人的事就交給他們，媽咪好錫我，我細個喜歡唱歌跳舞，都是因為媽媽。我只記得小時候，媽咪都會帶我去唱歌和練歌，我又會睇住她唱歌，我知道她好錫我，好努力去湊大我，小時候只和媽咪一起住，媽咪錫我，我們開心就已經很足夠。我媽咪都好關心我，一直都有問候我的情緒怎麼樣，能否應付到。」言談間道出了她與媽媽的深厚感情。

鍾柔美做完運動。(鍾柔美IG截圖)

鍾柔美去做運動。(鍾柔美IG截圖)