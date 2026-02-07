林欣彤英國情緒崩潰令人擔心　許廷鏗有聯絡：我覺得佢搞得掂嘅

《仁愛堂呈獻：Cantopop321慈善演唱會》即將在3月份於啟德舉行，而昨（6日）就率先舉行宣傳活動，陳柏宇、許廷鏗、MIRROR 成員姜濤、Jeremy (李駿傑）、COLLAR成員Candy (王家晴）、lvy (蘇雅琳）等出席，現場星光熠熠，歡呼聲不斷。

陳柏宇與許廷鏗。（陳順禎 攝）

許廷鏗想同Candy及lvy玩唱跳

而在接受媒體訪問時，許廷鏗就提到屆時將會在演唱會上與Candy及lvy合作，笑言因為曾在《全民造星4》時擔任過她們導師，所以想必合作起來是舒服的：「尤其是係Candy，一手一腳去執出嚟嘅，而家變成Collar嘅一個成員。不過我本身諗住同佢哋玩下跳唱，點知佢哋想唱我啲歌。」而在旁的陳柏宇則透露會與姜濤合作，二人已溝通好會唱陳奕迅的歌曲。

陳柏宇會與姜濤在慈善演唱會上唱陳奕迅的歌曲。（陳順禎 攝）

許廷鏗坦承有同林欣彤聯絡

另外，問到許廷鏗有沒有留意好朋友林欣彤，現時在英國近況時，他就表示：「都有嘅，都有聯絡有問候，都約出嚟見吓。（你睇完佢嘅post之後有冇擔心？）我覺得佢搞得掂嘅，以我所識嘅林欣彤就由細到大都係咁嘅，由佢初出道嘅時候我都覺得一個妹妹仔點解可以有咁大嘅能量呢，所以相信佢而家都係蓄勢待發嘅，我都希望佢可以調整吓自己嘅狀態，我係好希望佢喺音樂上面可以再同大家見面。」

許廷鏗坦承有同林欣彤聯絡。（陳順禎 攝）

林欣彤稱在機場遭過百巫師攻擊

林欣彤早年不幸患上情緒病，然而在去年的時候於社交平台進行直播時，就向收看直播的觀眾進行求救，期間大喊「你想殺死我」等說話，情況令不少人擔心。而在事隔多月後，就在上月她就發文交代事件：「9月尾，我到了英國教會分享後，因為飛機延誤 我在機場待了一整天，我受到了 ( 可能有過百位 ) 巫師的攻擊，自己一個待在機場困獸鬥一般⋯不停地單打獨鬥至少10小時⋯我沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識，即使以前有過很嚴重的情緒病，但這次痛苦是超出我能想像的⋯我也聽過很多為神工作的人會受到黑暗勢力攻擊，但沒想過這種程度會發生在自己身上，感謝上帝的奇妙恩典，我沒有變成了失蹤人口。」