李龍基誤墮電訊公司贈手機陷阱被追討兩萬　疑遭盜用簽名已報警

現年75歲的「御用皇帝」李龍基自其未婚妻王青霞（Chris）忘年戀引起極大迴響，女方先後因入獄及瞞婚，育有16歲兒子，李龍基原來為「第三者」。李龍基月前接受《香港01》訪問透露，王青霞離家出走，回到佛山後「唔覆機」，最終分手收場。日前有傳媒爆出，李龍基已悄悄搬離昔日與王青霞位於新界共築的700呎村屋愛巢，獨自遷入遠離人煙的山旮旯隱居。而「淨身出戶」的基哥早已將所有物業全數給予前妻，並為王青霞官司豪花數十萬律師費，經濟狀況已大不如前，可以說是人財兩失。昨日有報道指近月接連遭感情、金錢雙重打擊的李龍基，如今再次墮入騙局，可謂雪上加霜。

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

誤信電訊商贈手機優惠墮騙局

據《星島頭條》昨日報道，原來李龍基去年因誤信電訊商贈手機優惠簽下合約，近日反被追討逾二萬元費用，前天（2月5日）他就被拍到落泊地從元朗警局出來。李龍基接受該媒體訪問時透露這次受騙的始末，他表示在2024年9月，作為A電訊公司30年長期客戶的他獲通知可免費獲贈一部iPhone 16。他當時未有多想便欣然接受，那部手機亦一直沿用到現在。誰知在上月底，他竟收到另一間B電訊公司的欠款信，並遭到B電訊公司委託的追數公司多次來電追討，欠款合共$21,500的費用。李龍基於是親自到A電訊公司查詢，竟發現一份與B公司的合約，上面有他的簽名。

李龍基吸金力依然強勁！（葉志明攝）

事態嚴重需報警處理

李龍基堅決否認曾簽署該文件，並指出該合約上他的簽名是印上去的，他懷疑電訊公司盜取了他在平板電腦的簽名，隨意印到其他合約上。他懷疑有電訊公司員工盜用其電子簽名偽造合約，而涉事員工據悉已移民。李龍基認為今次事態嚴重，故他希望警方能幫到他。於是李龍基日前親自前往元朗警署報案，並將假合約及追數公司的資料交予警方調查，並計劃向消委會求助，一定要為自己討回公道。

李龍基大曬四百多封由未婚妻王青霞寫的信件。（葉志明攝）