專訪｜林盛斌被指在張美妮婚禮飲醉酒 衝上台鬧安德尊

林盛斌入行多年，雖然成長過程經歷不少挫折，但最終亦成功，但他人生中亦有兩件事令他要好好學習，第一次，是有雜誌以他為封面，報導他購買盜版色情光碟。事件爆出後，當時他一度以為自己玩完，但他沒有逃避，反而主動逐一打電話給所有客戶，向他們解釋事件，並表示如果需要換人，他絕對沒有問題。「與其遮遮掩掩，不如主動坦白。我同啲客講，如果你哋覺得我嘅形象受損，要換人，我完全理解，我仲可以介紹其他同事畀你。」

幸運地，大部分客戶都選擇相信和支持他，讓他繼續擔任司儀。他笑言，甚至有老闆對他說：「阿Bob，你以後唔使買啦，我隻USB有好多，做完個show我借畀你睇！」這種幽默的鼓勵，讓他感到窩心和感恩。

林盛斌入行多年，經歷過不少挫折，但亦令佢成長。（林志龍 攝）

錢國偉婚禮上飲醉

第二事件，是在錢國偉（Wilson）的婚禮上，他因喝醉而與陳小春發生口角。這次事件，讓他深刻反省。「有位前輩同我講得好啱，呢啲事，第一次睇會覺得好笑，第二次就唔係咁好笑，第三次就會令人討厭。」

他意識到，作為公眾人物，自己的言行舉止會被放大，一時的放縱，可能會影響到自己的事業、客戶，甚至家人。「嗰次之後，我真係戒咗喺公眾場合飲醉酒。你已經四十幾歲人，唔可以再好似後生仔咁樣。你要對自己嘅行為負責。」

錢國偉婚禮上飲醉，與陳小春發生口角，呢件事令佢深刻反省。（潘樂文 攝）

被傳張美妮婚宴鬧安德尊

提到這些事件，阿bob亦希望澄清一件事「好多人話我喺張美妮婚禮上，衝上台鬧安德尊，就絕對冇呢件事，我真係好想講，啲人話我做乜上台鬧安德尊，我同大王係咪唔啱？完全冇，我同佢超friend ，跟住傳我喺現場揸住支咪鬧佢，冇呢樣嘢，你話反而我坐喺台下面，有一個人就好大聲鬧上台，其實都係玩㗎啫，大家都係friend ，佢就話「走啦，大王、落嚟啦！大王」係第二個人嚟，就唔係我。」

