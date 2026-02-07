圈中孝子曾為父還 700 萬巨債　親揭網傳「走投無路轉行」真相

黃又南近日被網民捕獲在街頭擔任巴士司機，照片在社交平台瘋傳，引發外界聯想他是否因影圈寒冬而被迫轉行。日前，又南現身雷霆 881 商業一台節目《星光背後》，接受主持人梁泰來專訪，首度開腔回應「巴士司機」疑雲，更剖白當年為父還債而忍痛「編造外遇」甩拖的催淚往事。



黃又南親揭網傳「走投無路」真相。

否認經濟困難！揸巴士為拍節目

事實上，自小喜歡駕駛的又南，2014年拍電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》時已經考獲小巴司機車牌，與巴士公司合作三個月取得執照，原來是為了其營運了三年的網上頻道《暴走Joke》拍節目。黃又南接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，剖白這五年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道的念頭。他說：「以前一年拍四部戲，而家一年都無一部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」節目中，單身近五年的又南亦披露，當年為父還債，曾編造借口主動迫女友分手，「佢唔應該陪我捱，我呃佢話我識咗第二個，當時個心係揦住痛。」

有網民在路上遇到正在揸巴士的黃又南，並指他正駕駛機場巴士線。

親揭網傳「走投無路」真相

外間以為黃又南做司機代表經濟出問題，他說：「好好笑！就連家姐都問我阿媽我係唔係轉咗行，經濟無問題，我一直有搞生意，譬如太陽眼鏡、自己品牌、我亦有間公司會去日本買賣奢侈品。」至於三年前搞的網上頻道《暴走Joke》是否一盤生意，他直認投資不少，「其實唔只我一個人，仲有我兩個開車房嘅朋友夾。好多人以為拍片容易，我哋拍一條片都起碼四個人，頭一年齋人工都96萬，頭一年係蝕，但2024年中開始回本。

黃又南自力更生揸巴士獲讚。(ig@wongyounam)

曾為父還 700 萬債 忍痛欺騙女友：我識咗第二個

又南出名孝順，曾於2003年至2009年間，為幫助生意失敗且患病的父親償還約700萬巨債，而他亦於其頻道上曾剖白因為背負巨債而忍痛與當時的女友分手。再談及此經歷，又南說：「當時我哋已經同居，因為要幫爸爸還錢，我認為另一半應該過一啲開心日子，而唔係陪我喺度捱。我呃佢話我識咗第二個，當時個心係揦住痛，係好恨心同Hurt到佢，但嗰個階段，我望唔到要跑幾多年數，係唔想浪費女仔嘅時間。」又南指自己愛報喜不報憂，甚至連父母也沒告知分手的真正原因，他慶幸事隔多年後能與前度做回朋友，「佢依家嫁咗好老公，又生咗兩個，佢幸福，我就開心。」節目中，又南認自己單身近五年，仍然渴望有另一半及盼望組織家庭，「真係單身好耐，我係好想有另一半，我係好想有家庭，曾經計劃三十歲結婚，希望有兩個小朋友，但愈想就愈無，依家只能老土講隨緣。」為已故父親還清債務多年，問家人是否曾擔心他的感情生活，又南說：「媽咪係希望我快啲結婚，但都要遇到啱先得。另一半最緊要孝順，圈外圈內都無所謂，年齡唔介意，我啲前度都大過我一、兩年。」

黃又南自力更生。(ig@wongyounam)

《再見UFO》等足七年上映 期待與徐天佑再度同框

雖然電影工作減少，但七年前夥舊拍檔徐天佑拍攝的《再見UFO》終於有機會於今年上映，今年更獲電影評論學會選為最佳電影，又南說：「擺咗咁耐，終於有機會上梗係開心。」不過，Shine隊友在2021年已離巢並轉型成靈氣療法導師，問又南是否希望與天佑一起為《再見 UFO》宣傳時，他說：「佢離開公司係可惜，但我會尊重佢決定。我相信到電影首映，每個演員都會到，到時見到天佑唔奇，都想同佢一齊宣傳呢部電影。」

不知何年何月再有機會見到SHINE笑住並肩合照（資料圖片）