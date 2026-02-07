阮浩棕倪嘉雯中環激吻畫面曝光　甜度超標原來係女方做主動！

雖然情人節未到，但中環街頭已經充滿粉紅氣泡。日前有人在中環碼頭目擊阮浩棕與「最佳女新人」倪嘉雯（Carmen）現身，兩人不但全程十指緊扣、旁若無人地親暱貼面，情到濃時，平時給人鄰家女孩形象的倪嘉雯更加主動出擊，向男方索吻！只見兩人在海旁激情擁吻，畫面極度唯美又震撼，令不少途人側目，以為娛樂圈又誕生一對高顏值情侶檔！不過各位「阮太」同「倪生」先唔好激動住，原來……



倪嘉雯做主動告白！（ig截圖/TVB）

阮浩棕壁咚倪嘉雯，好sweet呀！（ig截圖/TVB）

阮浩棕倪嘉雯中環激吻！

原來是早前兩人為情人節拍攝的宣傳片的畫面。TVB日前（06/2）播出由傳訊部品牌傳播科（CID）製作的情人節宣傳短片—「愛讓每步變成情話」，片中倪嘉雯向阮浩棕遞上情信，含情脈脈的告白：「你可唔可以做我男朋友？」

阮浩棕與倪嘉雯正式成為情侶⋯⋯喺宣傳片入面。（ig截圖/TVB）

阮浩棕與倪嘉雯互動令人心臟爆擊。（ig截圖/TVB）

情人節放閃

阮浩棕接受了她的告白後，與倪嘉雯即火速熱戀，十指緊扣、壁咚、擁抱、鼻貼鼻、煮飯仔、錫面珠，兩人互動甜蜜非常！正當覺得是不是欠缺了最重要的接吻之際，最後一幕，阮浩棕和倪嘉雯就在中環碼頭海旁激情擁吻，簡直是最強最甜的接吻畫面，令人心臟爆擊！

阮浩棕（Nic）是《Think Big天地》的元老級主持。（ig截圖）

倪嘉雯（Carmen）則是《Hands Up》的開荒牛。（TVB截圖）

兒童節目「元祖級」CP 反差萌更吸睛

畫面甜度超標甚至去到「閃盲」程度，而這對螢幕新CP的背景卻相當有趣。眼尖的觀眾可能發現，這兩位顏值擔當其實都是兒童節目出身！阮浩棕（Nic）是《Think Big天地》的元老級主持，而擁有一雙招牌笑眼的倪嘉雯則是《Hands Up》的開荒牛。兩代「孩子王」今次搖身一變，上演一幕幕成人式戀愛，這種強烈的「反差萌」反而令這條宣傳片更具化學作用，難怪不少網民看完都大讚這對組合充滿親和力，絕對有潛力成為新一代「Gfable」與「Bfable」的代表。

阮浩棕和倪嘉雯成為最新一對螢幕情侶。（截圖/TVB）

幕後花絮：暖男Nic「備案」在前 Carmen怕醜都豁出去

鏡頭前甜到漏，鏡頭後原來充滿了紳士風度與專業精神。由於這條片沒有任何劇情鋪墊，一開機就要進入「熱戀模式」，對於女方來說絕對是一大挑戰。倪嘉雯事後爆料，雖然鏡頭前笑得甜美，但其實內心「怕醜到震」，尤其是在未Cut機前兩人的超近距離接觸，令她相當害羞。

好在「上位男神」阮浩棕並非浪得虛名，他在拍攝前展現了極高的求生欲……不，是紳士風度！Nic受訪時透露，為了讓女拍檔安心，他在拍攝前已做足溝通：「我有問佢能夠接受到幾多肢體接觸。」結果倪嘉雯為了畫面效果亦相當敬業，不單止爽快Say Yes，甚至主動提出「攬一吓」來配合導演要求。一個夠Gentleman，一個夠Pro，這對CP在鏡頭後的默契似乎比鏡頭前更值得加分！