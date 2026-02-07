前TVB花旦與米雪聚會皮膚白裏透紅狀態佳　曾戀大馬富商未婚生子

現年67歲的TVB「御用阿媽」陳秀珠在80年代成為當家花旦之一，從影超過40年的她在2021年宣布離巢，近年除了拍攝ViuTV劇集《法與情》、《麻甩媽咪》之外，又不時相約好友行山、打波，享受半退休生活。日前陳秀珠與米雪相約聚會，她在社交平台曬出合照，並寫道：「新的一年 難得相聚 開開心心健康又食又跑🏃🏻‍♀️🥰 大家加油💪🏻💪🏻」

慶祝生日。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠有TVB「御用阿媽」之稱。（IG@chan_sau_chu）

拍攝ViuTV劇集《麻甩媽咪》。（IG@chan_sau_chu）

66歲生日。（微博@陳秀珠）

文雪兒為陳秀珠補祝生日。（IG@candymancandy）

陳秀珠被爆曾戀大馬富商未婚生子

相中所見，戴上黑框眼鏡的陳秀珠，皮膚白裏透紅，而米雪就戴住Cap帽，兩人頭貼頭合照，不少網民都留言大讚她們Keep得好！陳秀珠在1979年參選香港小姐三甲不入，落選後重返航空公司工作，但其後獲得試鏡機會，加入TVB後拍了不少劇集，成為當家花旦。而陳秀珠同屆港姐季軍鍾慧冰曾大爆對方的情史，她透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華，二人曾有一段情，但最後分手收場，直至1999年陳秀珠突傳在美國誕下兒子陳迪加，但一直未有透露兒子生父的身份。

陳秀珠與米雪相約聚會。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠同米雪打乒乓球。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠同張可頤切磋球技。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠在80年代成為當家花旦之一。（網上圖片）

鍾慧冰曾在YouTube片中大爆陳秀珠的情史，她透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華。（YouTube影片截圖）

Keep得好！（微博@陳秀珠）

保養得宜。（微博@陳秀珠）

陳秀珠同陳秋霞聚會。（微博@陳秀珠）

陳秀珠兒子至今不知生父身份

陳秀珠曾在接受訪問時提及當年未婚生子，兒子至今都不知道爸爸的身份：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她承認當時是有掙扎過，但最重要是自己負責。

陳秀珠曾在《單對單》中剖白當年未婚生子。（影片截圖）

高貴。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠Keep得好好！（微博@陳秀珠）

陳秀珠享受半退休生活。（微博@陳秀珠）