專訪｜造星V鄧家杰Kakit日食十隻雞蛋求存　爛泥今演活鹹魚翻生

「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」這句電影對白，說穿了多少營役都市人的心聲。



鄧家杰Kakit而參加《全民造星V》而被觀眾所認識。（ViuTV截圖）

但在鄧家杰（Kakit）的字典裡，「鹹魚」二字曾是寫實不過的自畫像。這位在《全民造星V》憑藉折骨舞技驚四座的年輕人，即將在舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》中擔正做男主角，角色正正就叫「阿魚」。劇中的阿魚人生失敗、坐過監、參加過選秀又打回原形，最終捲入一場猶如《魷魚遊戲》般的殘酷競賽。

現實與戲劇，往往只是一線之差。Kakit 笑著說，這角色根本是他的寫照。在閃光燈以外，這位22歲的大男孩，曾自認是一攤「爛泥」，也曾在風光過後跌落谷底，窮得每天只能吞十隻雞蛋充飢。這是一個關於鹹魚如何翻生，以及一個年輕人如何在香港「睇餸食飯」的生存故事。

鄧家杰Kakit自言年少時是問題少年。（陳順禎 攝）

從「問題少年」到地鐵站的舞者

回望中學時代，Kakit 形容自己是個不折不扣的「超級問題少年」。

「嗰陣覺得自己係爛泥，真係爛泥。」他直言不諱。疫情期間，學校停課，他的人生也隨之停擺。每日在Zoom課堂與打機之間虛度，賴皮、惡作劇、掟粉筆擦、甚至離家出走，這就是他當年的日常。「問題啫，就無壞嘅，打交都未算係Bully。」他這樣為自己辯解，但那種無處安放的青春躁動，卻是真實存在的。

鄧家杰Kakit因學跳舞而改變。（陳順禎 攝）

鄧家杰Kakit為舞台劇《鹹魚肉餅豬仔包》排舞。（大會圖片）

那時他對未來毫無想像，唯一的「志願」竟是考警察。「諗住畢咗業，考唔到毅進就做差佬算啦。」直到16歲那年，他在網上睇到Michael Jackson生前的表演。

「我覺得佢好型。」一個單純因為「型」的念頭，讓他開始模仿MJ的舞步。從那時起，他愛上了這種帶點Take risks的表演快感。

命運的轉捩點發生在地鐵站。當時正值疫情尾聲，社會上有不少民間選秀，一位社工推薦他參加。為了自我介紹，Kakit 穿著激進的服裝，在地鐵站忘我起舞，拍了一條兩分鐘的片。正是這股「什麼都敢試」的莽撞與膽色，被後來發掘他的導演看中，將他從「爛泥」堆中撿了回來，帶進了表演的世界。

鄧家杰Kakit因學跳舞而改變。（陳順禎 攝）

沙田大會堂外的百步梯

從街頭跳到演藝學院，再為了《全民造星》毅然退學，Kakit 的人生仿佛按下快進鍵。然而，成名的代價往往伴隨著殘酷的落差。

最令他刻骨銘心的，是連續兩年的大除夕倒數。

2023年除夕，他在自己長大的沙田大會堂舞台上表演，與Jeffrey（魏浚笙）、炎明熹等當紅偶像同台。台下幾千名市民歡呼，那刻他覺得自己擁有全世界，風光無限。

鄧家杰Kakit感受過風光，再一下子跌返落谷底的確唔好受。（陳順禎 攝）

然而僅僅一年後，2024年的除夕，同一地點，風景全非。台上表演的換了另一批人，而 Kakit 卻獨自坐在場外的百步梯。「我就算冇戴口罩，坐喺度啲人都唔會望我一眼。」他手裡拿著一罐十幾蚊、酒精濃度9%的平價酒，看著曾經屬於自己的舞台，百般滋味在心頭。

「到底我做緊啲咩呢？我堅持緊啲咩？」那段時間，他陷入了嚴重的自我懷疑。失眠整整半年，試過褪黑素、催眠治療都無效，最後崩潰到要吞安眠藥，卻依然眼光光望天光。那是他人生最接近死亡的邊緣，一種被世界遺棄的窒息感。

鄧家杰Kakit舞台劇男主角。（大會圖片）

鄧家杰Kakit曾試過為慳錢（同健身）一日食十隻雞蛋果腹。（陳順禎 攝）

窮風流與十隻雞蛋的循環

比起心理上的落差，生理上的飢餓更為直接。做藝人表面風光，背後卻是手停口停的現實。沒有公司合約、沒有固定收入，搭車要錢、置裝要錢，吃飯更是大問題。

當被問及如何解決生計，Kakit 說出了一套令人心酸卻又異常通透的哲學：「我覺得這個世界生存係睇餸食飯嘅。即係平有平生活，貴有貴生活，豐儉由人。」這不是一句口號，而是他每天的實戰攻略。「我好彩有一班肯同我拍住捱嘅團隊，化妝、髮型師都係好兄弟。」但在這之外，他將「生存」的成本壓到了極限。「折骨二人組」趙祥誠Ben孖Kakit做學校巡演 握手方式引全場尖叫

鄧家杰Kakit曾試過為慳錢（同健身）一日食十隻雞蛋果腹。（陳順禎 攝）

鄧家杰Kakit真係好努力。（大會圖片）

那段最窮的日子，Kakit 的餐單簡單得令人難以置信——每日十隻雞蛋。「屋企有一盒雞蛋，我就一日淨係食十隻。」

為什麼是十隻？「因為無錢，所以我食雞蛋；因為要搵錢，所以我一定要大隻；想大隻，就要食雞蛋。呢個係一個循環。」他苦笑著解釋這套邏輯。二十蚊十隻雞蛋，既是蛋白質的來源，也是他維持藝人體態的最低成本方案。

如果不想食蛋，就去樓下買兩餸飯。「有一間好平嘅，25蚊兩餸。」他說得輕描淡寫，甚至帶點自嘲：「每日食一次，超平。雖然食得出啲食材唔係好新鮮，又多油鹽，食到身材走樣……但得罪講句，都要食。」

這種「窮風流」，不是為了博同情，而是一種為了留在舞台上而作出的妥協。他寧願將錢省下來，也要守住那個「演員」的身份，等待一個機會。

《鹹魚肉餅豬仔包》男主角就好似鄧家杰Kakit嘅現實寫照。（陳順禎 攝）

《鹹魚肉餅豬仔包》男主角就好似鄧家杰Kakit嘅現實寫照。（大會圖片）

舞台上的共融與救贖

機會終於來了。這次《鹹魚肉餅豬仔包》不僅讓他首嘗男主角滋味，更讓他看見了昔日的自己。

這部舞台劇由德和慈善基金贊助，主題講求「共融」。同台的演員除了有Ben Sir（歐陽偉豪），還有一班來自不同背景的年輕人，有的還在讀中一，有的來自基層。「我好睇到當日自己嘅影子。」Kakit 感觸地說。這些年輕人在現實生活中可能被視為「問題少年」，滿腦子想法無處安放，唯有在舞台上，他們才能釋放另一個自己。

鄧家杰Kakit自言最想拍電影，但仍有不少問題要解決。現階段唯有等。（陳順禎 攝）

對於未來，Kakit 坦言雖然有電影公司接觸，但他選擇謹慎。「而家市道咁靜，我都唔想簽咗一間公司返嚟坐冷板櫈。」他學會了等待，等待自己Ready，也等待時機Ready。從當年的地鐵站怪人，到今日在舞台上帶領新一代「鹹魚」翻生，鄧家杰的故事未必是一個典型的成功學範本，但絕對是一個真實得有血有肉的香港故事。

「做人最緊要係睇餸食飯。」Kakit 的這句話，或許比任何勵志金句都來得鏗鏘有力。在這個變幻莫測的時代，能像鹹魚般捱得住鹹苦，像雞蛋般撞不破牆便強化自己，或許才是生存的王道。

鄧家杰Kakit自言最想拍電影，但仍有不少問題要解決。現階段唯有等。（陳順禎 攝）

鄧家杰Kakit演活鹹魚翻生。（陳順禎 攝）