MIRROR師弟ZPOT人氣高企 　Alvin童年肥仔樣曝光自爆最肥達170磅

《Cantopop321慈善演唱會》將於3月份在啟德舉行，而昨（6日）率先舉行宣傳活動，MIRROR成員姜濤、Jeremy(李駿傑）、COLLAR成員Candy(王家晴）、lvy(蘇雅琳）及男團ZPOT等出席，吸引大批歌樂捧場，歡呼聲不斷。

慈善演唱會唱串燒歌

ZPOT接受媒體訪問時，問到見到那麼多粉絲現身支持是不是喜出望外，Dave(黃日禧）表示：「好開心見到佢哋。」續問到屆時慈善演唱會準備甚麼表演時，Hannz(陳霆羲）就揚言：「我哋有串燒歌，（經典廣東歌？）係，冇錯。」

ZPOT人氣高企。（陳順禎 攝）

Alvin體重最高有170磅

Alvin（黎子琛）現時外型出眾，但其實他在小時候是一名「肥仔」，網上也有不少他的童年肥仔樣出土，所以被不少網民指果然肥仔是潛力股，而問到Alvin現時滿意自己的狀態嗎？他說：「我覺得未係最好，可以fit啲。」還透露在參加《造星》比賽前是最肥的，體重有170磅左右。

Alvin（黎子琛）（左）從前體重曾高達170磅。（陳順禎 攝）

Hannz改名因為父母

另講到Hannz的中文名由陳瑨羲改為陳霆羲，他就表示因為父母篤信風水，所以改個霆字會有一種力量的感覺。對於團手勢被指與其他男團相似，Bosco（關曉隆）透露團手勢是排舞師的構思，是獨一無二的設計。對於fans的名字被指跟韓國男團HIGHLIGHT官方fans名稱相似，Hannz(陳霆羲）就表示：「其實我哋fans本身都會自稱『Light』或者『Zpotlight』，今次都統一番，我哋嘅fans name係『Zpotlight』。」希望粉絲們能繼續陪住ZPOT一路成長。