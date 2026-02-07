吳偉豪床上遭游嘉欣猴擒撲倒感尷尬　入行十年無意離巢：我未學夠

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，今日（7日）就在尖沙咀鬧市舉行「家肥屋潤迎新春」暨快閃活動，吸引不少民眾捧場支持，氣氛相當好。

《愛·回家之開心速遞》在尖沙咀鬧市舉行「家肥屋潤迎新春」暨快閃活動。（葉志明 攝）

拍床戲感尷尬

提到熱播劇《非常檢控觀》中，有一幕遭到游嘉欣猴擒撲倒的床戲，成功引來不少話題，吳偉豪在接受《香港01》訪問被問到拍攝時會不會感到尷尬時表示：「當然尷尬，因為咁近距離我諗咩人都尷尬。不過，我反而覺得最尷尬係拍攝嘅時候攝影師一齊同我去試位，同游嘉欣一樣控到勁埋，忍唔住爆肚笑咗。」

吳偉豪表示拍床戲感尷尬。（吳偉豪 攝）

吳偉豪坦承現實中少與爸爸傾心事

吳偉豪在《非》劇中有不少曬肌畫面，引起話題之外，還因與爸爸吳大強首次父子檔拍正劇，在劇集中有不少對手戲引來關注，問到對於爸爸的表現有何評價時，他就表示：「我覺得非常之好，因為佢本身都係我老竇，佢其實係做一個孤兒院院長，而我亦都係佢其中一個照顧住嘅小朋友，其實亦都有少少父愛感覺喺裡面，所以我覺得監製係揀我哋去做呢個角色，係好神奇嘅化學作用。（現實世界會唔會多傾心事？）其實係唔會，我哋都係一個比較傳統性嘅中國嘅家庭，所以就好少去特別講大家嘅情感。」

吳偉豪認為爸爸的演出不錯。（葉志明 攝）

吳偉豪坦承現實中少與爸爸傾心事。（葉志明 攝）

暫沒有打算向外闖

另提到《非》劇自播出後口碑不俗，但卻在2月份新年期播出被指有一點可惜，成為「炮灰劇」，對此吳偉豪卻認為：「我覺得任何時候播都係好時機，我覺得如果套劇質素OK嘅話，幾時播都OK嘅。」表示劇集有好的迴響感到開心。

吳偉豪開心劇集有好的口碑。（葉志明 攝）

最後，提到近年有不少藝人走出舒適圈離巢，向外闖有不錯的成績，而吳偉豪亦已入行逾十年，問到有沒有向外闖的想法時，他就表示暫時沒有：「我覺得自己仲未學夠嘢，我覺得自己喺任何方位去吸收更加多，我先再去諗呢樣嘢都未遲，同埋而家我覺得我仲有時間，可以慢慢再吸收吓，再學習吓先再做呢個決定。」