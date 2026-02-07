周嘉洛同陳瀅少見面疑關係降溫　自爆認識對方緋聞男友Howie

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》今日（7日）在尖沙咀鬧市舉行「家肥屋潤迎新春」暨快閃活動，吸引不少民眾捧場支持，一眾藝人還走下台向大家派利市封，現場氣氛相當熱烈。

《愛·回家之開心速遞》在尖沙咀鬧市舉行「家肥屋潤迎新春」暨快閃活動，吸引不少民眾捧場支持。（葉志明 攝）

滕麗名已錄好《尋秦記》加長版

近期憑《尋秦記》電影版而人氣急升的滕麗名，在接受《香港01》訪問時就透露《尋秦記》加長版一事：「我都錄咗，但每個人我相信都只係有一啲片段啫。」她表示還未看完整版。而問到在旁的周嘉洛有沒有入場支持《尋秦記》時，他就表示還未去看：「我要跟住個次序去。」表示要看完電視劇版才去看電影版。

滕麗名透露已錄好《尋秦記》加長版。（葉志明 攝）

對於郭羨妮早前在《尋秦記》電影版宣傳活動上表示，在拍電視劇版時，其實與大家不太熟悉，但自拍電影版後感覺像認識了很久似的，滕麗名就表示：「其實大家過咗咁多年都會覺得遇故知咁樣，好開心，大家成長咗，好多嘢傾。」還表示與宣萱因在TVB拍了許多劇集而累積了深厚友情，所以大家這麼多年來都很熟。

滕麗名因為《尋秦記》電影版人氣急升。（葉志明 攝）

周嘉洛認識陳瀅的緋聞男友Howie

周嘉洛與陳瀅的緋聞盛傳多時，但早前他出席活動接受訪問時表示已很少見到女方，還不知道她與另一緋聞男友Howie去看韓國女團BLACKPINK的香港站演唱會，關係疑似降溫。對此，周嘉洛就表示：「傳咗我同佢一齊好耐，其實從來都冇一齊過，所以冇一齊就冇降溫，大家都係keep住都係呢個關係，好friend，見親都係一班人。（你識唔識Howie？）佢都係我朋友嚟，全部都係好朋友。」並強調緋聞千萬不要信。